"USR subliniaza ca a si contestat la CCR legea recursului compensatoriu, pe data de 18 mai 2017, dupa ce PSD-ALDE-UDMR au macelarit legea si au oferit beneficii pentru infractori, hoti, criminali si corupti!

USR aminteste ca proiectul in forma initiala, care a fost votat si de USR in Senat, pe 13 martie 2017, era total diferit fata de forma in care a fost votat la Camera Deputatilor. Deoarece, pe data de 26 aprilie 2017, proiectul a fost macelarit in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor prin amendamentele depuse de deputatii PSD, ALDE si UDMR, USR a votat, in unanimitate, impotriva!", se arata intr-un comunicat al formatiunii.

PSD-ALDE-UDMR legea la Camera Deputatilor, dupa votul de la Senat, prin adaugarea a 43 de amendamente

1) PSD a propus dublarea numarului de zile acordate pentru detentie in conditii improprii de la 3 la 6, fara niciun studiu de impact referitor la numarul de detinuti care ar fi urmat sa fie eliberati in baza acestei legi.

2) La Camera Deputatilor, pe langa situatia cazarii intr-o celula care asigura o suprafata egala sau mai mica de 4 m.p./detinut, PSD a introdus 5 situatii noi pentru recursul compensatoriu, respectiv lipsa accesului la activitati in aer liber, lipsa accesului la lumina naturala sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilatie, lipsa temperaturii adecvate a camerei, lipsa posibilitatii de a folosi toaleta in privat si de a se respecta normele sanitare de baza precum si a cerintelor de igiena, precum si existenta infiltratiilor, igrasiei si mucegaiului in peretii camerelor de detentie.

3) Si, foarte important, in loc sa se verifice, de la caz la caz, fiecare celula in care au stat infractorii, PSD a “extins” verificarea la tot penitenciarul. Practic, daca intr-o singura celula dintr-un penitenciar exista igrasie, toti detinutii vor putea iesi mai repede pentru conditii improprii.

4) A fost crescut numarul de zile considerate ca fiind executate pe baza muncii neremunerate prestate in detentie.

PSD-ALDE-UDMR au macelarit legea inainte de vot prin amendamente. Asta pentru ca strategia si scopul PSD este guvernarea pentru infractori. USR este singurul partid din Romania care lupta pentru statul de drept si atrage atentia asupra derapajelor PSD-ALDE din justitie.

Legea este o gratiere mascata formulata si votata de PSD-ALDE-UDMR!