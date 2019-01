"Daca atunci am prezentat 20 de motive in baza carora am solicitat evaluarea procurorului general, astazi, cu deplina convingere, va spun urmatorul lucru: argumentele pe care le-am prezentat atunci si despre care am spus ca sunt - unele - cu caracter exemplificativ, astazi au devenit si mai numeroase, si mai evidente si mai convingatoare in sustinerea demersului pe care l-am initiat de revocare a procurorului general", a spus ministrul Justitiei la Digi24, citat de Ziare.com.

Ministrul Justitiei a amintit ca momentul in care a declansat procedura de evaluare a lui Augustin Lazar a avut legatura cu protocoalele despre care CCR s-a pronuntat miercuri ca sunt neconstitutionale.