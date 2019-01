"Pe mine, personal, va marturisesc faptul ca nu m-a surprins deloc decizia Curtii Constitutionale de astazi. Sigur, o asteptam si eu, ca multi dintre noi, cei implicati intr-un fel sau altul in actul de justitie, o asteptam cu interes, dar, repet, nu m-a surprins. De ce anume? Pentru ca justitia, stim noi, cu totii, se realizeaza sau ar trebui sa se realizeze in baza legii. Mai stim ca organele judiciare nu modifica legea, nu completeaza legea, nu confera competente judiciare altor autoritati", a spus Tudorel Toader, potrivit Jurnalul.ro.

Conform lui Tudorel Toader, semnatarii protocoalelor ar fi creat, practic, norme de procedura prin care sa se instrumenteze probele intr-o cauza penala si, de asemenea, ar fi conferit competente de urmarire penala unei autoritati care are competenta, dar numai in probleme de siguranta nationala, nu in domeniul faptelor penale de drept comun.

El a adaugat ca trebuie asigurata normativ, dar si in practica interpretarea, aplicarea legii. De asemenea, trebuie indreptate" abuzurile, pentru ca nu e suficient doar ca CCR sa spuna ca a fost conflict de natura constitutionala.

"Noi nu vrem ca vinovatii care au comis fapte penale sa fie scapati, scosi de sub rigorile legii penale, dar nici dumneavoastra, nici eu, nici nimeni dintre noi nu cred ca vrem ca intr-o Romanie europeana din 2019 sa acceptam incalcarea pe fata, sfidatoare a legii chiar de catre cei pusi sa o interpreteze, sa o aplice corect. Noi ce facem ca urmare a acestei constatari a conflictului? Sigur, pe viitor, Parchetul va sti ca n-are voie sa mai faca asa ceva, Inalta Curtea va sti ca completele trebuie formate, constituite aleatoriu, dar ce facem cu rezultatele, cu deciziile definitive pronuntate pe baza de protocoale, sa spunem la urmarire penala, sau de complete nelegal constituite? Sigur, trebuie sa gasim remediul, pentru ca, repet, intr-un stat de drept, nu poti sa-i spui romanului: 'domnule, asta e, judecatorii nu au respectat, dar noi asiguram stabilitatea raporturilor juridice sau urmarirea penala s-a facut pe langa procedura penala, dar noi nu putem face nimic'. Ba putem adopta o reglementare juridica de natura sa permita indreptarea acestor abuzuri comise intr-un caz sau altul", a declarat Toader.

CCR a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o parte, si Parlament, Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti, pe de alta parte, pe tema protocoalelor de colaborare cu SRI din 2009 si 2016.