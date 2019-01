"Revoltator!

In fata bombardamentului zilnic al puterii (si al mercenarilor din presa aservita) contra magistratilor independenti, presedintele CSM a tacut malc. Mi-am permis si eu o data, o singura data, de cand sunt presedintele PNL sa imi exprim ingrijorarea pentru decizia inspectiei judiciare de a sanctiona procurorii care ancheteaza reprimarea brutala a manifestatiei pasnice din 10 august in urma a peste 800 de plangeri depuse de cetateni care au fost victime ale interventiei violente a fortelor de ordine si Lia Savonea a sarit imediat sa arate cu degetul inspre mine ca afectez independenta justitiei.

Pentru ca mi-am permis sa spun ca se vede din ce in ce mai clar o tentativa de musamalizare, de eludare a responsabilitatii decidentilor politici (in principal a lui Liviu Dragnea si a lui Carmen Dan) in interventia violenta a jandarmeriei.

Nu, doamna Savonea. Nu eu sunt cel care afecteaza independenta justitiei. Cei care calca in picioare independenta justitiei si pe care dumneavoastra va faceti ca nu ii vedeti sunt liderii actualei majoritati guvernamentale care intimideaza magistratii, care pun presiune asupra procurorilor si judecatorilor, care inventeaza in fiecare saptamana noi proiecte de acte normative sau proceduri care sa ii lase pe magistrati fara posibilitatea efectiva de a ii sanctiona pe detinatorii de putere care au comis, comit sau vor sa comita infractiuni", a scris Ludovic Orban intr-o postare pe Facebook.