"Rezultatul OUG 114/2018 va fi catastrofal pentru sistemul energetic romanesc. In cazul in care termocentralele Complexului Energetic Oltenia (...) se opresc, exista riscul de intrare in colaps, iar stocurile de carbune mai ajung pentru cateva zile, conform informatiilor pe care le avem de acolo. Aplicarea noii taxe pe cifra de afaceri afecteaza Complexul Energetic Oltenia, pentru ca daca nu s-ar fi aplicat aceasta taxa si-ar fi permis o majorare a salariilor cu aproximativ 20% pentru angajatii aflati in greva. Criza este provocata de niste reglementari stupide, fara nicio fundamentare economica, facute de niste oameni care nu au niciun fel de experienta in niciunul dintre domeniile in care s-au introdus noile taxe, care nu au la baza niciun fel de studiu de impact si care risca sa arunce in aer atat piata financiar-bancara, cat si piata energetica, piata comunicatiilor si sa puna in pericol pensiile private contribuabililor romani la Pilonul II de pensii. Solicitam abrogarea de urgenta a OUG 114/2018 si consideram ca in cazul sesiunii extraordinare, pe langa modificarea de urgenta sau abrogarea legii privind recursul compensatoriu, este necesara adoptarea de urgenta a unei legi de respingere a OUG 114", a declarat Orban, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

El a sustinut ca sistemul energetic romanesc este in prag de colaps

Orban a afirmat ca OUG 114 a provocat un soc in Romania

