"Augustin Lazar e seful Parchetului care tolereaza absentele de la audieri ale sotiei prezidentiale. La schimb, Iohannis refuza revocarea lui Lazar. Si sotia, si Lazar, si Iohannis se cred deasupra legii si a Constitutiei", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a PSD, potrivit Agerpres.

In replica la acest mesaj, Parchetul General a dat publicitatii un comunicat in care se precizeaza ca, in desfasurarea unei anchete, procurorul de caz este suveran, interventia procurorilor ierarhic superiori in efectuarea urmaririi penale sau in adoptarea solutiei fiind interzisa.

Parchetul subliniaza ca procurorii romani reprezinta interesul public, nu interese partizane

", afirma sursa citata.

Parchetul mai arata ca procurorii trebuie sa fie autonomi atunci cand iau decizii si atunci cand coopereaza cu alte institutii, trebuie sa-si poata indeplini indatoririle liberi de orice presiune externa sau interferenta din partea puterii executive ori din partea Parlamentului, tinand seama de separatia puterilor in stat si de responsabilitatea acestora.

"Fata de cele aratate, procurorul general respinge sugestiile mascate de a interveni in derularea anumitor anchete penale, subliniind si pe aceasta cale ca procurorii sunt suverani in desfasurarea anchetelor repartizate. De altfel, Carta de la Roma subliniaza la punctul nr. 36: 'Statele trebuie sa se asigure ca procurorii sunt apti sa isi indeplineasca atributiile fara intimidari, imixtiuni, hartuire, interferenta nepotrivita sau expunere nejustificata la raspundere civila, penala sau de alta natura'", mai declara Parchetul General.