"Noi regretam faptul ca a fost adoptata o decizie care practic echivaleaza cu ideea unei iesiri a Marii Britanii fara niciun fel de prevederi juridice. Este o decizie a Parlamentului pe care trebuie sa o respectam. Ceea ce ne intereseaza este sa primim o comunicare oficiala din partea autoritatilor britanice cu ceea ce doresc sa faca in continuare, lucru destul de delicat, avand in vedere ca cu ocazia votului s-a cerut si o motiune de neincredere in primul ministru si va trebui sa trecem, probabil, si peste cursul zilei de astazi si peste aceasta tema. (...) In cazul unei iesiri a Marii Britanii fara niciun fel de acord cu UE, intr-adevar se vor crea probleme si pentru cetatenii romani care sunt in Marea Britanie si pentru cetatenii din Marea Britanie care sunt din diverse tari din UE, inclusiv din Romania. Aceasta iesire fara niciun fel de acord ar putea crea probleme directe si pentru cetatenii romani si pentru toti cetatenii europeni care traiesc, studiaza, lucreaza in Marea Britanie.

Este greu acum sa ma pronunt acum asupra tuturor acestor probleme, avand in vedere ca procesul este in curs de desfasurare. Va asigur ca din partea noastra va exista toata disponibilitatea pentru a face tot ceea ce ne este in putinta, astfel incat retragerea Marii Britanii sa fie o retragere ordonata, bazata pe niste documente juridice, decat varianta cealalta care este pur si simplu o iesire din UE fara niciun fel de reglementari", a spus Melescanu, citat de antena3.ro.