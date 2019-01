"Cred ca trebuie analizate doua aspecte care sunt importante si pentru UE, dar si pentru noi, in tara. In primul rand, Guvernul Marii Britanii trebuie sa isi clarifice pozitia, trebuie sa stim ce se va intampla in Marea Britanie in continuare. Nu s-au epuizat procedurile care pot duce intr-un final la aprobarea acestui acord si asta ar fi solutia cea mai buna. Pe de alta parte, UE, formata din cei 27, este pregatita si pentru alte variante. Multa lume s-a intrebat daca e posibila o renegociere a acestui acord sau daca sunt pozitii diferite in UE 27. Si aici pot sa va spun cu foarte mare claritate: UE 27, deci noi, cei care ramanem in Uniune, suntem uniti. Nu exista abordari divergente. Pe de alta parte, acest acord, care a fost indelung negociat si aprobat de UE 27, nu va fi renegociat.

Avand in vedere aceste chestiuni asteptam pozitia Marii Britanii, dar nu e cazul sa intram in fibrilatii, nu e nevoie sa intre nimeni in panica", a spus seful statului intr-o declaratie de presa.

Iohannis a subliniat ca ca decizia Parlamentului britanic este regretabila.



"Aseara, Parlamentul britanic a refuzat acordul care a fost prezentat de Guvernul britanic, un acord care a fost negociat. Este important de observat. Acest acord nu a fost impus de cineva altcuiva, ci este un acord care a fost negociat de echipa stabilita de UE 27 si Guvernul Marii Britanii. Acesta este un pas procedural si rezultatul este regretabil. Eu consider in continuare ca acest acord este unul bun, garanteaza - in final, daca va fi aprobat - o retragere ordonata a Marii Britanii si permite construirea unei relatii viitoare in conditii bune", a declarat Iohannis.

Iohannis: Drepturile romanilor din Marea Britanie sunt asigurate

"Foarte multi romani au rude si prieteni care muncesc sau traiesc in Marea Britanie si isi pun intrebarea ce se intampla cu romanii nostri din Marea Britanie. In cazul in care, in final, se aproba acest Acord, romanii din Marea Britanie vor avea asigurate toate drepturile si garantiile pentru sederea lor acolo. Este varianta cea mai buna. Insa, noi suntem pregatiti pentru negocieri care vor fi duse cu succes si in alte scenarii. Asadar, la acest moment, nimeni nu trebuie sa isi faca probleme pentru romanii din Marea Britanie. Suntem aici, suntem pregatiti, vom avea solutii", a completat el, citat de romaniatv.net