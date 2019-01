"Trebuie sa tragem cateva concluzii rapid si sa venim cu masuri care permit omului de rand sa stea linistit acasa si sa nu se teama ca un delincvent eliberat vine peste el. Am observat tot felul de pozitii si la guvernanti si din majoritatea parlamentara, dar si din opozitie, care toate seamana intre ele: se cauta un vinovat pentru aceasta lege. Eu va spun clar: nu asta este solutia.

Cautarea vinovatilor in alte guvernari si in alte majoritati nu a rezolvat inca niciodata vreo problema si de aceea solicit guvernului Romaniei sa faca intr-un timp scurt o analiza profunda si sa vina cu solutii. Aceste solutii trebuie sa vina de la Guvern , de la ministerul de Justitie, se poate intra in procedura foarte rapid in Parlament, se poate corecta legislatia. Singurul lucru care nu este acceptabil este ca lumea sa vina si ca caute vinovati in loc sa caute solutii", a declarat Klaus Iohannis, potrivit News.ro.