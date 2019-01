Premierul Viorica Dancila a anuntat ca se va intalni miercuri cu ministrul Tudorel Toader, pentru a lua o decizie in privinta acestei legi "neinspirate", initiate de Guvernul Ciolos.

Raluca Pruna ii raspunde premierului Viorica Dancila pe tema legii recursului compensatoriu:

In varianta initiala ar fi iesit aproximativ 1.700 de persoane, iar acum, au iesit peste 11 mii

", a spus Raluca Pruna, potrivit News.ro Intrebata de ce au beneficiat de legea recursului compensatoriu si detinutii care au comis infractiuni cu violenta, Raluca Pruna a spus ca nu se facea vreo distinctie in functie de infractiuni.

"Legea nu distingea, nici in varianta initiala, nici in varianta adoptata nu se facea vreo distinctie in functie de infractiuni si va explic si de ce, ca poate nu este usor de inteles de ce infractiunile cu violenta nu au fost exceptate. Legea aceasta a fost initiata ca urmare a unei obligatii pe care Romania o are in urma numeroaselor condamnari la CEDO, pentru conditii precare de detentie. Condamnarile acestea s-au pronuntat de Curte in situatii individuale, indiferent de infractiunea pe care o savarsise persoana care s-a plans la Curte. Si atunci, in aplicarea unei masuri compensatorii, proiectul de lege trebuie sa se adreseze tuturor. Conditia de precaritate nu tine seama, in opinia Curtii, de infractiunea pentru care persoana este condamnata. Deci raspunsul este: nu se distinge intre infractiuni".