Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, in Parlamentul European, ca Guvernul nu are nicio legatura cu suspendarea emisiei postului Realitatea TV.

Viorica Dancila i-a raspuns astfel europarlamentarului Cristi Preda, care a acuzat ingradirea libertatii presei din Romania.

"Domnule Preda, ati facut o afirmatie foarte grava legata de libertatea presei. Va asigur, asigur Parlamentul European, ca Guvernul Romaniei nu are nicio legatura cu acest aspect. Asta inseamna dezinformare, inseamna ceea ce nu trebuie sa facem de acum incolo. Intr-adevar un post TV a avut intrerupta emisia pentru 10 minute, lucru decis de Consiliul National al Audiovizualului. Nu stiu care e motivul, nu are nicio legatura Guvernul cu asta. In Romania, libertatea presei exista si este foarte bine fundamentata. Acea lege ati vazut ca nu a fost pusa in practica. Deci nu pot sa vorbesc despre ceva care nu s-a tranpus. Pe masa de lucru a Guvernului Romaniei nu exista o asemenea lege, dar ceea ce pot sa va asigur este ca ingradirea libertatii presei in Romania nu va exista", a declarat Viorica Dancila, potrivit Hotnews.ro.