Intrarea in greva a minerilor de la CEO nu este decat consecinta manierei nesabuite, girata de ALDE, prin care Liviu Dragnea, Darius Valcov si Eugen Teodorovici au inteles sa gestioneze sistemul energetic national. Vrand sa pedepseasca „lacomia” companiilor straine, primii care au fost loviti de populismul celor trei sunt angajatii unei companii a statului roman, care are un rol fundamental in asigurarea securitatii energetice. In plus, anul trecut, compania a inregistrat pierderi insemnate. Consecinta opririi activitatii de la CEO are repercusiuni profunde. Zilele acestea, productia de energie autohtona este diminuata, iar Romania isi asigura cererea interna cu surse de import la preturi record.

Minerii de la CEO lucreaza cu echipamente si tehnologie invechite

", a spus deputatul USR Cristina Pruna, potrivit unui comunicat

Degeaba acuza ministrul Muncii ca Opozitia le va taia salariile angajatilor la stat daca va prelua guvernarea. Efectele masurilor neinspirate ale acestui Executiv se simt de pe-acum, iar sectorul minier este primul afectat de deciziile celor care sustin aceasta trista guvernare. „PSD si ALDE s-au bucurat ca au pedepsit lacomia companiilor dar, din ignoranta, s-ar putea sa bage Romania in bezna”, a mai spus Cristina Pruna.