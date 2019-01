Dancila a fost intrebata la conferinta de presa comuna cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, sustinuta la Strasbourg, care ar fi aliatii Romaniei in cazul in care ar fi activat articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene impotriva Guvernului roman, avand in vedere ca Polonia si Ungaria, impotriva carora a fost inceputa procedura, se sustin reciproc.

"Legat de activarea articolului 7 si de aliati, eu consider ca Romania nu trebuie sa se gandeasca la aliati, pentru ca activarea articolului 7 pentru Romania nu poate deveni realitate, pentru ca in Romania nu este incalcat statul de drept. Deci, nu putem vorbi despre activarea articolului 7 in aceasta situatie. Nu as vrea sa punem Romania alaturi de Ungaria, de Polonia si nu as vrea sa vorbim despre acest lucru, pentru ca in Romania este respectat statul de drept si nu cred ca este utila o discutie care sa reliefeze acest aspect", a raspuns Viorica Dancila, potrivit stirileprotv.ro.