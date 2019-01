"Eu cred ca aceasta impotrivire - sa fiu eleganta - a presedintelui de a face cele doua nominalizari nu are doar un impact national, are un impact european, pentru ca deciziile care se vor lua pe cele doua domenii, decizii importante, fac referire la toti cetatenii europeni si nu numai la cetatenii romani. Presedintele trebuie sa inteleaga ca deciziile si modul in care sunt gestionate aceste dosare, modul in care reusim sa avem consens pe dosarele importante legate de cele doua domenii, transporturi si dezvoltare regionala, influenteaza viata a peste 500 de milioane de cetateni. Deci, eu cred ca implicatiile sunt mult mai ample si sper ca presedintele sa realizeze in ultima clipa si sa accepte aceste doua nominalizari. Nu stiu ce vom face mai departe. Bineinteles ca ne gandim sa mergem la Curtea Constitutionala, acesta este pasul pe care care trebuie sa il facem. Vom avea o decizie care se va lua in coalitie. Dupa cum stiti, trebuie sa avem o decizie politica, pentru ca suntem un guvern politic, dar din punctul meu de vedere trebuie sa mergem la Curtea Constitutionala", a declarat premierul marti seara, pentru Antena 3, citat de Jurnalul.ro.

Dancila a adaugat ca situatia generata de refuzul lui Iohannis este "greu de explicat", atat romanilor, cat si oficialilor de la Bruxelles.

"Cred ca aceste lucruri nu dau bine nici la nivel intern, deoarece romanii nu inteleg de ce doua nominalizari care nu au niciun fel de probleme nu sunt acceptate de catre presedinte, in conditiile in care nu sunt probleme de legalitate. Mai putin inteleg europenii, colegii din Parlamentul European, pentru ca in fiecare stat membru, atunci cand s-a detinut presedintia rotativa, a existat consens, sprijin si efectiv toti cei de buna-credinta au incercat sa aduca plusvaloare acestei functii deosebit de importante la nivel european. Este greu de explicat de ce pentru lupta interna putem pune in pericol decizii si finalizarea unor proiecte atat de importante nu numai pentru Romania", a mai afirmat ea.