"Rand pe rand, institutiile statului sunt folosite de majoritatea PSD-ALDE pentru reprimarea libertatilor individuale, intimidare si control.



CNA a suspendat temporar emisia postului Realitatea TV intr-un gest clar si brutal de a limita exprimarea vocilor care nu sunt pe aceeasi linie cu a celor care astazi au acaparat Romania.

Conform Legii de functionare, CNA trebuie sa fie garantul interesului public in domeniul comunicarii audiovizuale si sa vegheze la respectarea exprimarii pluraliste de idei. Pana la sanctiunea cu suspendarea emisiei, institutia numita CNA avea la dispozitie multe alte etape pentru a sanctiona un “asa-zis” derapaj iar lucrul acesta trebuia urmarit in tot spatiul audiovizual si folosita aceeasi unitate de masura.

Faptul ca au actionat in acest moment, in legatura cu protestul din 10 august, la acest nivel si doar impotriva Realitatea TV este santaj pe fata, presiune institutionala executata in stil interlop de catre oglinda politica din CNA a celor din PSD-ALDE.

CNA a devenit un executant politic, un complice la violentele din Piata Victoriei. CNA vrea sa intimideze presa libera pentru a-i salva de justitie pe cei care au dat ordine jandarmilor sa bata cu bestialitate cetateni bine intentionati!

Poate a sosit momentul ca Parlamentul sa decida, prin adoptarea unei noi legi a audiovizualului, depolitizarea acestei institutii", a scris Raluca Turcan intr-o postare pe pagina sa de Facebook.