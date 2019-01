"Dupa cum stiti, aceasta lege a recursului compensatoriu a fost initiata de guvernul tehnocrat condus de Dacian Ciolos si cred ca nu a fost o decizie inspirata la acel moment. Nu pot sa va dau un raspuns acum asupra a ceea ce voi face. Trebuie sa ma intorc in tara in seara aceasta. Maine (miercuri - n.r.) am sa vad, am sa ma intalnesc cu ministrul Justitiei, tocmai pentru a lua o decizie si a vedea care sunt efectele, care au fost efectele acestei legii, implicatiile pe care le-a avut, astfel incat decizia noastra sa reflecte realitatea existenta in Romania si lucruri ca cele care s-au intamplat sa nu mai aiba loc. Nu pot in acest moment, nu sunt jurist, nu pot sa vin cu o decizie pana nu vorbesc cu cei din domeniu, pana nu vorbesc cu ministrul Justitiei", a declarat Dancila, marti, la Strasbourg, in cadrul conferintei de presa sustinuta alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit stirileprotv.ro.

Premierul a raspuns astfel fiind intrebata ce va face Guvernul in privinta legislatiei privind recursul compensatoriu, avand in vedere mai multe infractiuni comise in ultima perioada de cei eliberati din inchisori in baza acestei legi.