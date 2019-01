"Am discutat cu mai multe partide politice (...). Am discutat cu partidele politice importante, serioase, catre care as putea sa merg tinand cont de profilul meu personal, dar si de profilul ideologic. Am oferte foarte tentante de la trei partide politice mari, importante. Ramane sa vad daca voi merge in aceasta directie sau daca voi continua demersurile juridice de reintoarcere in PSD", a spus Tutuianu, potrivit Hotnews.ro.

Chestionat care sunt partidele mari, fostul vicepresedinte al PSD a evitat sa ofere detalii, spunand doar ca este vorba despre "partide importante aflate si la guvernare, dar si in opozitie". Singurul partid pe care l-a nominalizat a fost PNL.

"Va pot spune ca am oferta si de la PNL, dar n-as vrea sa dezvalui continutul acestor discutii pentru ca au fost discutii purtate intr-un cadru restrans", a afirmat Adrian Tutuianu.

Senatorul a mai spus ca va lua o decizie in doua-trei saptamani.