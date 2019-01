"Exact cum a declarat si dna prim-ministru (Viorica Dancila - n.r.), este regretabila plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, dar in ceea ce priveste Presedintia noastra suntem pregatiti pentru orice fel de scenariu. Important este votul de astazi (marti - n.r.) din parlamentul britanic. Dorinta noastra este sa existe un acord pentru ca asta inseamna, asa cum s-a negociat, si o protectie a cetatenilor romani care traiesc in Marea Britanie, dar si a britanicilor care lucreaza si traiesc in Romania. In general, la nivelul UE, tot ceea ce inseamna protectia drepturilor cetatenilor, si nu numai, prin acest acord desigur ca este diminuata.

Vom vedea, in functie de rezultatul votului de astazi (marti - n.r.) pe care-l asteptam, suntem deschisi la dialog, discutam cu statele membre cat si cu celelalte institutii europene in asa fel incat sa gasim cea mai buna varianta, dar, repet, Romania este pregatita ca si Presedintie pentru orice fel de scenariu in ceea ce priveste Brexitul", spus Rovana Plumb, citata de dcnews.ro.