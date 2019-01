Sectia pentru procurori a CSM a discutat, marti, cererea DNA privind revocarea din functia de procuror a fostului sef al DNA Ploiesti Lucian Onea, cercetat pentru mai multe infractiuni intr-un dosar aflat la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie.

In data de 10 ianuarie, Calin Nistor, care exercita atributiile de procuror-sef al DNA, a cerut CSM avizul de revocare din functie a procurorului Lucian Onea, potrivit Antena3.ro.

Lucian Onea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie sub forma complicitatii la favorizarea faptuitorului, represiune nedreapta si cercetare abuziva, constituirea unui grup infractional organizat, inducerea in eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informatiilor secrete de stat, abuz in serviciu, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.