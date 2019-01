Chestionat daca a discutat cu PNL, USR despre candidatura sa la alegeri, raspunsul sefului statului a fost ca obisnuieste sa discute cu politicienii.

"Da, obisnuiesc sa discut cu politicieni si vor continua aceste discutii pe tot parcursul anului. Cred ca va reamintiti ca am provenit din PNL, unde am fost presedinte si, in mod evident, voi colabora pentru pregatirea campaniei cu PNL asa cum se cuvine", a spus Iohannis, citat de capital.ro.

In legatura cu o posibila candidatura a lui Dacian Ciolos, Iohannis a spus: "Cred ca este foarte bine sa-si prezinte fiecare oferta electorala. Daca este bine? Sigur ca este bine sa avem sa avem candidati la prezidentiale, de asta ne-am luptat in Decembrie '89 sa avem libertatea si de a alege, dar si de a fi alesi. Pe Dacian Ciolos l-am sustinut si l-am promovat pentru functia de premier. Cred ca a facut o figura buna in timpul acelui mandat".