El a fost intrebat cu privire la cazul procurorilor Lucian Onea si Mircea Negulescu, insa a precizat ca nu cunoaste detaliile anchetei si ca nu doreste sa se exprime despre aceste chestiuni.

"Lupta anticoruptie trebuie sa se desfasoare corect, super corect si daca cineva greseste, plateste. Dar asta nu inseamna ca ii vad vinovati sau nevinovati. Nu am date din ancheta si sunt convins ca lucrurile vor merge in CSM exact pe lege", a completat Iohannis.

Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului General au extins cercetarile fata de fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si pentru fostul procuror Mircea Negulescu.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis luni, a fost extinsa urmarirea penala pe numele lui Mircea Negulescu pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, folosirea abuziva a functiei in scop sexual, complicitate la represiune nedreapta, inducerea in eroare a organelor judiciare, compromiterea intereselor Justitiei, trafic de influenta, fals intelectual, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.

De asemenea, Lucian Onea este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, represiune nedreapta, cercetare abuziva, inducerea in eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informatiilor secrete de stat, abuz in serviciu, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Iohannis: Faptul ca ministrul Apararii se adreseaza in contencios cu ierarhia militara - un demers inoportun, riscant

El a adaugat ca "pur si simplu" propunerea ministrului Apararii a fost "nelegala".



"Propunerea ministrului a fost pur si simplu nelegala, iar o propunere pentru seful Armatei a lipsit pur si simplu. Faptul ca se adreseaza acum in contencios cu ierarhia militara mi se pare un demers inoportun, riscant. Generalul Ciuca este o persoana foarte respectata si cu o pozitie importanta si in cadrul presedintiei noastre si in structurile militare europene si in structurile militare NATO. Ce va gandi un inalt responsabil, de exemplu, din armata unei tari cu care suntem aliati daca afla ca ministrul Apararii merge in contencios sa-si conteste propriul sef al Armatei? Niste actiuni prost gandite de tip PSD-ist", a sustinut presedintele.

In opinia sa, "jocul" PSD este de a pune "mana" pe toate functiile din stat, scrie Agerpres

"Asta nu se poate. Functiile din stat se ocupa si pe criteriul competentei", a spus Iohannis.

Saptamana trecuta, Ministerul Apararii Nationale a depus o plangere prealabila la Administratia Prezidentiala prin care solicita revocarea decretului privind prelungirea mandatului sefului Statului Major al Apararii.