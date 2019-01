«Crima comisa la Medias, unde suspect este un detinut eliberat in baza recursului compensatoriu, l-a obligat pe domnul ministru Tudorel Toader sa aiba o reactie. Reactia sa naturala a fost sa paseze raspunderea, aratand ca masura a fost initiata in timpul guvernarii tehnocrate. Aceasta este o manipulare: proiectul a fost trimis in Parlament de Guvernul Grindeanu si a fost modificat substantial de Partidul Social Democrat, care l-a transformat pentru a servi nevoilor liderilor sai, ca ministrul a facilitat aceste modificari nocive prin absenta totala de la dezbateri a Ministerului si ca toate avizele, inclusiv cel al CSM, au venit pe o cu totul alta forma a propunerii. Sigur ca, acum cand infractorii periculosi pe care i-au eliberat prin artificii legislative ne pun viata in pericol, oamenii domnului Liviu Dragnea incearca sa gaseasca un vinovat. Insa chiar daca recursul compensatoriu a fost initiat anterior alegerilor din decembrie 2016, efectele la care asistam astazi sunt opera exclusiva a coalitiei PSD-UDMR-ALDE».



Deputatul Silviu Dehelean prezinta amendamentele prin care deputatii PSD Eugen Nicolicea si Florin Iordache, precum si deputatul UDMR Marton Arpad au transformat recursul compensatoriu intr-o forma de gratiere mascata.



Cresterea compensatiei de la 3 zile la 6 zile pentru executarea a 30 de zile in conditiinecorespunzatoare;

Calcularea directa si automata a beneficiului de 6 zile pentru 30 de zile executate, fara niciun filtru judiciar;

Stabilirea calitatii de spatiu necorespunzator pentru cladirile de penitenciar, nu pentru fiecare incapere in parte, beneficiind astfel de compensatie si cei care au efectuat pedeapsa in spatii optime

Largirea sferei termenului de spatiu necorespunzator;

Cresterea beneficiului acordat pentru prestarea de munca pe perioada executarii pedepsei si posibilitatea oferita detinutilor de a avea o optiune privind beneficiul, cum ar fi recompensa in schimbul cedarii catre penitenciar a remuneratiei pentru munca prestata.

, a explicat deputatul Silviu Dehelean.

Dupa cum atrag atentia si angajatii din penitenciare, in conditiile in care, in general, recidiva intervine undeva intr-un interval de 1-5 ani si se ridica la un procent de aproximativ 65%, este de asteptat ca in curand populatia penitenciara sa fie cu 5000 de persoane mai numeroasa decat la data adoptarii recursului compensantoriu. Deci, legea recursului compensatoriu lucreaza tocmai impotriva scopului pentru care – oficial! – a fost adoptata.

«Este esential de precizat, pentru a intelege mai bine strategia Puterii, ca ministrul Justieiei a absentat nepermis de la dezbaterile parlamentare privind aceasta lege, iar toate avizele au fost acordate pe forma initiala, anterior amendamentelor extrem de periculoase ale PSD si UDMR, inclusiv avizul CSM. Uniunea Salvati Romania a initiat si va milita pentru abrogarea acestei legi care pune in pericol sigurantacetatenilor, adoptata doar pentru ca oamenii lui Liviu Dragnea nu au gasit o alta metoda de a se salva de puscarie», a declarat deputatul Silviu Dehelean", potrivit unui comunicat.