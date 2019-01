"USR atrage atentia ca atunci cand CEDO a condamnat Romania din cauza conditiilor precare de viata din penitenciare, recomandarile primite au vizat modernizarea si extinderea sistemului penitenciar, nu eliberarea detinutilor pentru remedierea problemei spatiului insuficient. In schimb, coalitia PSD-ALDE-UDMR din Parlament s-a folosit de aceasta hotarare pentru a favoriza infractorii.

Proiectul legii recursului compensatoriu a fost initiat de Guvernul Grindeanu si a fost trimis in Parlament, unde a fost denaturat de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR. PSD a propus dublarea numarului de zile acordate pentru detentie in conditii improprii de la 3 la 6, fara niciun studiu de impact referitor la numarul de detinuti care ar fi urmat sa fie eliberati in baza acestei legi. Propunerea UDMR, care nu a fost insa adoptata era si mai grava – in loc de 6 zile, infractorii primeau un 'cadou' 9 zile reduse la fiecare 30 executate.



'Propunerea a venit de la guvern cu un filtru judiciar, era o forma a liberarii conditionate, dar a fost macelarita de Nicolicea in Camera Deputatilor. Ne-am opus, am incercat sa o imblanzim cu amendamente, am atacat-o la CCR, dar degeaba. A iesit o lege criminala, dar «constitutionala». Daca vrem sa nu mai moara oameni nevinovati, trebuie sa o abrogam in regim de urgenta! Da, in cazul asta ar trebui data o OUG de abrogare: mor oameni, sunt violate femei, sunt talhariti romanii pe strada de infractori eliberati inainte de termen, fara discernamant', a declarat deputatul USR Stelian Ion.

USR considera ca este aplicarea in continuare a legii care permite eliberarea infractorilor periculosi din penitenciare, fara niciun filtru judiciar, reprezinta un pericol major, total inacceptabil pentru societate, motiv pentru care se impune abrogarea de urgenta a acestei legi.



'Legea, in loc sa constituie un remediu al unei probleme, a devenit sursa unei probleme si mai mari, punand in pericol grav siguranta cetatenilor si generand un puternic sentiment de injustitie', se arata in motivarea proiectul de abrogare depus de USR.

Abrogarea legii nu poate avea efecte asupra persoanelor eliberate deja pana la intrarea sa in vigoare, insa isi va produce efecte pentru viitor, impiedicand eliberarea infractorilor periculosi inainte de termen, fara niciu filtru judiciar, si sporind sentimentul de siguranta al cetatenilor", se arata intr-un comunicat USR.