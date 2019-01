"Parcursul adoptarii legii privind recursul compensatoriu - pe intelesul tuturor!

I. La data de 17.11.2016, prin adresa nr. 68/86950, ministrul Justitiei, Raluca Pruna, a inaintat catre CSM, spre avizare, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015SM.pdf

II. La data de 29.11.2016, prin Hotararea nr. 1533, plenul CSM avizeaza favorabil proiectul de lege.

La punctul 2 din aviz se prevede ca: "in principiu, masura compensatorie propusa nu ar trebui sa devina incidenta doar pentru calculul pedepsei ce poate fi considerata executata in vederea acordarii liberarii conditionate. In opinia Plenului, compensatia pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate in conditii de supraaglomerare severa devine efectiva doar daca masura propusa de proiectul de act normativ vizeaza considerarea ca executate efectiv a celor 3 zile din pedeapsa aplicata, pentru fiecare perioada de 30 zile executate in spatiul necorespunzator".

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015SM.pdf

III. La data de 31.01.2017, Proiectul de lege a fost transmis de Guvern catre Senat, prima camera sesizata.

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015AD.pdf

Forma initiala prevedea faptul ca, in vederea acordarii liberarii conditionate, la 30 de zile de pedeapsa, executata in conditii necorespunzatoare, se considera executate 3 zile de pedeapsa, iar raportarea se facea la 3 mp pentru fiecare detinut,

https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L015FG.pdf

Senatul si-a insusit propunerea CSM, in sensul ca cele 3 zile sa fie considerate efectiv executate, propunere acceptata si de catre PNL!



IV. Camera Deputatilor a mentinut propunerea CSM, acceptata de catre Senat, insa cele 3 zile de pedeapsa au fost transformate in 6 zile de pedeapsa, considerate efectiv executate.

V. In controlul a priori, Curtea Constitutionala a fost sesizata pentru neconstitutionalitatea legii.

Cu adresa nr.2/44292 din 7 iunie 2017, transmisa catre Guvern, Ministerul Justitiei s-a exprimat in sensul ca sesizarea de neconstitutionalitate este intemeiata.

La data de 5.07.2017, Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal este constitutionala in raport de criticile formulate.

https://www.ccr.ro/files/products/Decizie_515_2017.pdf

Concluzii:

Senatul si-a insusit propunerea venita de la CSM. Camera Deputatilor a inlocuit cele 3 zile cu 6 zile considerate ca fiind executate la fiecare 30 de zile de executare a pedepsei in conditii necorespunzatoare. Ministerul Justitiei nu a fost de acord cu modificarile propuse, luand in considerare si studiul de impact primit de la Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Camera Deputatilor a extins beneficiul si pentru alte criterii. Curtea Constitutionala a fost sesizata in controlul a priori. Ministerul Justitiei s-a exprimat in sensul ca legea este neconstitutionala",

a scris Tudorel Toader pe Facebook.