"Ministerul functioneaza. Nu este pusa in pericol activitatea, Ceea ce regret, categoric, este ca am adus un razboi, prin care am vrut sa beneficiem doar electoral. (...) E o chestiune pe care nu as fi vrut niciodata sa o discutam. (...) S-a incheiat un mandat. Cand ti s-a terminat mandatul, pleci. Asa este logic si normal si asa a fost in Armata Romaniei de 28 de ani. Si atunci cu ce am gresit venind si spunand: 'Haideti sa facem o alta propunere'. (...) Regret din nou ca vedem totul in cheie electorala. Si aici, ma refer presedintelui. Ceea ce nu este in regula. Cand am facut aceasta propunere nu m-am gandit la nimic politic. M-am gandit la ceea ce trebuie Armatei in acest moment", a afirmat Les, luni seara, la Romania TV, citat de Jurnalul.ro.

Les a explicat motivele pentru care l-a propus pe Scarlat

", a spus Les.

Ministrul a mentionat ca nu a fost la Cotroceni "ca sa impuna un anumit mers al lucrurilor".

", a mai afirmat Les.