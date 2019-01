Liderul PMP considera ca "in orice tara normala in care s-ar intampla o grozavie precum crima de la Medias ministrii responsabili si-ar da demisia sau ar fi demisi".

"Tudorel Toader (prin Legea recursului compensatoriu) si Carmen Dan (ministrul de Interne, sefa peste Politia aflata in blocaj) ar trebui sa isi dea demisia dupa crima de la Medias. Toata lumea de buna credinta i-a spus lui Tudorel Toader ca recursul compensatoriu va avea efecte majore in ceea ce priveste ordinea publica si siguranta cetateanului. Evident, acestuia nu i-a pasat si si-a pus in practica ideile gresite si fixe. In ceea ce o priveste pe Carmen Dan, lipsa de reactie a Politiei naste haos. Ministrii Justitiei si de Interne ar trebui sa ii priveasca in ochi pe membrii familiei tanarului ucis la Medias si sa le explice cum e cu suprapopularea din penitenciare", a transmis el prin intermediul unui comunicat.

Tomac mai subliniaza ca "Liviu Dragnea a transformat Romania intr-o noua Brazilie, in care atacuri violente sunt la ordinea zilei si in care siguranta cetateanului a devenit o poveste. Romania a devenit raiul infractorilor violenti, iar siguranta cetateanului a devenit o problema acuta".

PMP urmeaza sa sustina in Parlament orice initiativa legislativa care corecteaza efectele Legii recursului compensatoriu, a adaugat el, citat de jurnalul.ro.