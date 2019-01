"Biroul Executiv al PNL a luat in analiza situatia extrem de grava privitor la cresterea infractionalitatii, datorita eliberarii pe usa din dos a mii, pana la 11.000 de infractori, ca urmare a reglementarilor adoptate de PSD, ALDE si UDMR, in special legea privind recursul compensatoriu. (...) Consecintele eliberarii din inchisori a aproape 11.000 de detinuti inainte de termen, fara niciun fel de pregatire, din punctul de vedere al organizarii si intaririi serviciului de probatiune, fara niciun sistem de urmarire si de sustinere a reintegrarii sociale a celor care au fost eliberati din puscarii, iata ca se transforma intr-o amenintare de zi cu zi la viata, siguranta si bunurile private ale fiecarui cetatean roman. PNL a luat decizia de a pregati pana saptamana viitoare un proiect de lege prin care sa impiedicam eliberarea infractorilor care au comis infractiuni cu violenta, violuri, talharii, omoruri si alte infractiuni grave pentru ca, iata, acestia, proaspat eliberati, nu fac decat sa recidiveze si sa afecteze viata, proprietatea, siguranta cetatenilor romani", a declarat Ludovic Orban la finalul Biroului Executiv al PNL.

Presedintele PNL a anuntat si depunerea unei motiuni impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, scrie Agerpres.

"Vom depune in Camera Deputatilor, la inceputul sesiunii parlamentare, o motiune impotriva ministrului Tudorel Toader, pentru a incerca inca o data demiterea acestui ministru care a facut praf sistemul de justitie si care este preocupat, repet, ca intreg Guvernul, in primul rand de soarta celor condamnati sau a celor care urmeaza sa fie condamnati si intr-o masura mult mai mica de viata de zi cu zi a cetatenilor. De asemenea, solicitam de urgenta intarirea serviciului de probatiune, care este fundamental pentru a asigura revenirea la o viata normala a celor care sunt eliberati din inchisori. Somam Ministerul de Interne sa demareze de urgenta concursurile de ocupare a posturilor vacante din Politie care au fost vacantate ca urmare tot a reglementarilor idioate ale partidului de guvernamant, care a permis trecerea in rezerva, anticipata, a mii de cadre, creand mii de pozitii vacante in randul Politiei, care nu mai are capacitatea de a-si exercita functia esentiala, de a asigura ordinea publica, de a pazi viata, integritatea fizica si bunurile cetatenilor romani", a mai declarat Orban.