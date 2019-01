"Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componenta anterioara) l-a avizat si a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a intrat in vigoare la scurt timp dupa ce am devenit ministru si ca studiul de impact nu se face dupa ce legea intra in vigoare!”, a scris Tudorel Toader, pe contul sau de Facebook.



Si la inceputul lunii trecute, Toader a incercat sa acrediteze ideea ca nu ar avea vreo responsabilitate in adoptarea si aplicarea legii privind recursul compensatoriu. Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna i-a raspuns atunci: „Recursul compensatoriu. Precizarile mele de tehnocrat. Proiectul a fost modificat in mod fundamental in Parlament, si anume: s-a extins beneficiul compensatoriu de la 3 zile pentru fiecare 30 zile consecutive executate in conditii neconforme la 6 zile pentru fiecare 30 zile, chiar daca nu sunt consecutive; s-a extins fara verificarea riguroasa a fiecarui caz, pentru a stabili ca au fost conditii neconforme de detentie; s-a extins conditia de 3 mp la 4 mp. Am scris pe 24 octombrie 2017 despre aceste lucruri. Si am avertizat ce urmeaza”.

Pruna a explicat faptul ca proiectul a fost adoptat in Guvernul Grindeanu, in ianuarie 2017, insa Tudorel Toader era deja ministru cand propunerea legislativa era discutata in Parlament si el avea obligatia sa se opuna modificarilor adoptate in Parlament.

"Toader, cel pentru care pare ca a fi ministru al Justitiei inseamna a fi un fel de Pilat, era ministru in Guvernul Grindeanu incepand din 23 februarie 2017. Adevarat, Guvernul Grindeanu a adoptat proiectul in ianuarie 2017. Dar Toader era deja ministru cand proiectul a fost discutat in Senat (adoptat pe 13 martie) si ulterior la Camera Deputatilor (adoptat pe 9 mai 2017). Toader avea, asadar, obligatia sa apere proiectul adoptat de Guvernul Grindeanu si sa se opuna modificarilor care au condus azi la consecinte grave pentru siguranta cetateanului. Din ce se auzea la acel moment, Toader a interzis reprezentantilor MJ sa mearga in Parlament sa apere proiectul. Ar fi interesant de vazut daca cineva din Ministerul Justitiei a participat la vreo lucrare sau sedinta a vreunei comisii din vreo Camera, in procesul de adoptare a legi. Eu stiu ca nu. A da vina pe guvernul tehnocrat este numai o alta marsavie din lunga lista pe care istoria o va retine in dreptul lui Toader”, a spus Raluca Pruna, potrivit Digi24.

Raluca Pruna: e las si fara curajul asumarii responsabilitatii

Fostul ministru a mai declarat ca responsabilitatea pentru efectele acestei legi apartine exclusiv coalitiei PSD/ALDE, „care a adoptat un proiect tehnocrat in Guvernul Grindeanu, pentru a-l macelari ulterior in Parlamentul in care au majoritate, cu neparticiparea vinovata si complice a profesorului de drept penal, rectorului, judecatorului constitutional Toader”.

"Toader putea sa retraga la orice moment proiectul de lege daca i se parea prost sau deturnat. Dar e las si fara curajul asumarii responsabilitatii. O lectie gratis de la o tehnocrata modesta pentru marele profesor: impactul la un proiect de lege se face intotdeauna inainte de adoptarea de catre guvern, nu in procedura legislativa. O spune legea, nu eu, tehnocrata. Nu spun care lege, sa o caute profesorul”, a precizat Pruna.

In perioada 19 octombrie 2017 - 23 noiembrie 2018, au fost eliberati in baza recursului compensatoriu peste 10.000 de detinuti. Dintre acestia, 649 au revenit deja in inchisori, comitand 188 de crime, violuri si talharii. Datele reies dintr-un raspuns oficial comunicat deputatului PNL Florin Roman de Ministerul Justitiei.

Precizarile lui Tudorel Toader vin dupa ce un tanar de 25 de ani a fost ucis in fata unui bar din Medias, iar din cei trei suspecti retinuti pentru omor doi sunt eliberati in baza recursului compensatoriu.