"Sigur, cu Brexitul e o alta poveste si aici daca se va amana Brexitul pentru o data ulterioara, spre iulie sau spre sfarsitul anului, atunci singur, ramane de vazut cum putem gestiona mai bine cu Consiliul si cu Comisia aceasta problema uriasa. Dar eu nu cred ca Romania va da gres, nu cred ca sunt lucruri care nu pot fi gestionate la acest moment", a afirmat Kelemen Hunor, intr-un interviu dat la RFI, potrivit Adevarul.ro.

Presedintele UDMR a comentat organizarea ceremoniei de la Ateneu, unde fostul eurodeputat Adrian Severin, condamnat pentru luare de mita si trafic de influenta, si fiul premierului Viorica Dancila au stat in aceeasi loja cu oficiali romani si straini.

"Foarte tarziu am primit invitatiile, cu 48 de ore inainte. Pana atunci, noi nu stiam ca suntem sau nu suntem invitati, eu vorbesc de ceilalti lideri. In ultima seara au fost niste interventii si de la Guvern sa venim, dar eu am spus: daca ieri ati trimis invitatia, eu sunt plecat din tara, eu ce pot sa fac in acest moment? (...) Probabil era loc de o pregatire mai buna si din punct de vedere diplomatic, protocolar, atata pot sa va spun. Cred ca acolo puteau sa fie mai atenti cei care au organizat si cei care au repartizat locurile, dar nu cred ca Romania nu are capacitatea diplomatica si protocolara pentru a organiza un eveniment", a mai afirmat Kelemen Hunor.