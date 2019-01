"Noul ministru al Muncii s-a trezit cu o "temere personala" ca opozitia pregateste inghetarea salariilor si pensiilor.

Asa ceva este absurd si nu are nicio farama de temei in conditiile in care PNL a cerut in permanenta respectarea formulei actuale de indexare anuala a pensiilor si tocmai ei, cei de la PSD si ALDE, au inghetat in acest an pensiile care trebuiau sa creasca de la 1 ianuarie cu rata inflatiei si jumatate din majorarea salariului mediu brut, adica cu peste 9%.

De fapt, PSD si ALDE taie pensiile in 2019 asa cum au facut si in 2018 pentru ca amanarea majorarii punctului de pensie la 1 septembrie inseamna o taiere a pensiilor in acest an cu aproape 100 lei pe luna la o pensie medie de 1100 lei.

Ce face noul ministru al Muncii este o continuare a minciunilor lasate mostenire de Olguta Vasilescu, asumandu-si mai departe rolul de ministru al Minciunii PSD si ALDE. Pe scurt, hotul striga hotii!", a scris Ionel Danca pe Facebook.