"In 2012 - 2015, cu un Premier si un Guvern preponderent PSD, am luat cele mai liberale masuri economice ajutand in special companiile si IMM urile romanesti (TVA si CAS reduse, impozitare dividende si profitul reinvestit, stimularea investitiilor, etc etc/ am adoptat Codul Fiscal din 2015 cu sprijinul unanim al mediului de afaceri si al partidelor politice / atunci eram in echipa cu Ioana Petrescu, cu Florin Jianu, Razvan Nicolescu dar si cu unii dintre cei care sunt si azi la guvernare: in special cu Eugen Teodorovici! Ce s-a intamplat intre timp ?!?! De ce s-a schimbat totul asa radical?!?! De unde acest national - socialism pe care Guvernul actual il promoveaza?!?

Problema nu este doar minciuna devenita regula (a zis Dancila ca nu pune taxe si a pus 6 noi, a zis Dragnea ca Bugetul e gata in Decembrie si suntem in Ianuarie fara, a zis Teodorovici ca are bani pentru salarii si pensii dar le-a inghetat, a zis Valcov ca facem deficit sub 3% si va fi probabil 4, a zis Codrin ca Dragnea e in tara, Iordache ca e in Italia si el e in Maldive)!!! Stim ca ne mint non stop crezand ca toti putem fi manipulati daca dau ei bani de la buget la comentatori si televiziuni.

Problema este ca distrugem stabilitatea si predictibilitatea economica a Romaniei obtinuta atat de greu dupa Criza din 2009-2010! Si ca vom avea de platit din nou un pret urias sa reparam ce se strica acum!", a scris Victor Ponta pe Facebook.