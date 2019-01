"Am fost convins ca, pana la urma, se va face dreptate si in Romania/ iar cei care sunt platiti sa aplice legea si o incalca chiar ei trebuie sa plateasca / dar tot cred ca nu am luat masurile legale pentru ca in viitor asemenea abuzuri sa nu mai fie posibile (pentru ca unii din cei care au azi Puterea vor sa se razbune si sa foloseasca ei procurorii impotriva adversarilor politici )!

Nu m-am plans niciodata de faptul ca cei de la DNA Ploiesti l-au arestat preventiv pe cumnatul meu in urma cu 4 ani (nici pana azi nu au putut sa formuleze o acuzatie si sa trimita dosarul la judecatori); nici pentru faptul ca mi-au perchezitionat si interogat mama si sora; nici pentru faptul ca mi-au cercetat sotia si ca m-au improscat cu acuzatii false legate de vizita lui Tony Blair ca sa imi afecteze contactele politice externe!

Le-am cerut doar iertare celor din familia mea pentru faptul ca au avut de suferit din cauza activitatii mele politice; si am asteptat momentul in care se va face dreptate!



In Septembrie 2016 dupa ce am fost si eu chemat la DNA Ploiesti pe baza unui denunt fals obtinut sub o identitate falsa si sub amenintari de la Vlad Cosma avocatul meu i-a spus Procurorului Negulescu: 'bai Portocala, cand vad ce faci sunt sigur ca o sa ai nevoie tu de avocat curand ; sa nu ma cauti ca eu nu te apar'!

Ps 1 : mult mai mult decat acuzatiile false ale celor de la Ploiesti consider scarboase si ticaloase declaratiile lui Dragnea si ale acolitilor sai prin care imi tot reproseaza cum am fost eu cu Sistemul si am ordonat dosare ( adica pentru mine, mama si familia mea??!?!) - astia sunt mult mai murdari si periculosi decat Portocala

Ps 2 - poate remarcati din lista cu oamenii pentru care se cereau denunturi faptul ca TOTI au avut dosare la DNA Ploiesti cu o singura ECCEPTIE: Liviu Dragnea - la Ploiesti toate dosarele se faceau sub indicatia lui Kovesi si Marius Iacob - dar ei erau protectorii lui Dragnea ( prietenii stiu de ce); asta doar ca sa intelegeti cine era pe mana cu “Statul Paralel” si cine scapa de dosare in timp ce toti ceilalti o pateau! Ca sa intelegeti de ce Dosarul Teldrum nu a fost nici pana azi finalizat / de ce la “Belina” a fost trimisa in judecata doar Sevil Shaideh / de ce a fost condamnat Vali Preda (care doar ii ducea niste poze lui Dragnea) / de ce .... de ce ... de ce!", a scris Victor Ponta pe Facebook.