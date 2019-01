"Umbla Moartea libera pe strazi, eliberata de Dragnea si Nicolicea, iar noi stam cu mainile-n san!

Am redactat deja Legea pentru abrogarea monstruosului "recurs compensatoriu". Astazi ii dam forma finala si o depunem la Parlament. Sper sa gasim pe cineva pe la secretariat.



Ca sa fie clar: propunerea a venit de la guvern cu un filtru judiciar, era o forma a liberarii conditionate, dar a fost macelarita de Nicolicea in Camera Deputatilor. Ne-am opus, am incercat sa o imblanzim cu amendamente, am atacat-o la CCR, dar degeaba. A iesit o lege criminala, dar "constitutionala". Daca vrem sa nu mai moara oameni nevinovati, trebuie sa o abrogam in regim de urgenta! Da, in cazul asta ar trebui data o OUG de abrogare pentru ca este ditamai urgenta: mor oameni, sunt violate femei, sunt talhariti romanii pe strada de infractori eliberati inainte de termen, fara discernamant.

Trebuie facuta o precizare: daca era dupa UDMR, in loc de 6 zile, infractorii primeau un "cadou" de 9 zile reduse la fiecare 30 executate! Cetateni romani de etnie maghiara, de asta i-ati votat pe indivizii astia? Sa-i scoata pe criminali sa ne omoare pe strazi?!", a scris Stelian Ion pe Facebook.