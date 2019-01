"Am tot auzit cu totii calificative cu rima pentru Tudorel Toader: Tudorel Slugarel, Gargamel... si altele. Toate suna doar usor antipatic, toate fac din dumnealui un personaj cel mult greu de inghitit, o sluga a unor infractori dovediti. Domnul rector, domnul profesor doctor, domnul fost judecator al CCR Tudorel Toader nu este insa doar un personaj antipatic. Tudorel Toader este complice la crima", afirma fostul ministru, potrivit Digi24.

Vlad Voiculescu sustine ca "Tudorel Toader este, cel putin din punct de vedere moral, complice la toate crimele si violurile comise de cei eliberati de el".

"Omul asta stia ce face! Statisticile au fost mereu foarte clare. Eliberand mii de infractori din inchisoare si stramband atatea legi in favoarea infractorilor, Tudorel Toader stia foarte bine ce face. Stia probabil mai bine ce face decat nenorocitul care l-a ucis pe baiatul de 25 de ani aseara. In ultimii 30 de ani, nu stiu daca a fost vreun roman implicat direct sau indirect in atatea crime asa cum este acest individ, ajuns in functia de ministru in guvernul infractorilor", subliniaza Vlad Voiculescu.