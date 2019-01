"Am trei temeri majore. Una, vin si spun asa, pe o critica de politician de cea mai joasa speta. Ma refer la cei care critica pentru ca nu constientizeaza ca persoanele in varsta nu au nevoie de nicio emotie sa li se spuna ca de maine nu mai avem bani de pensii.(...) De la presedintele tarii pana la toti cei care au spus ca nu sunt bani de pensii si salarii, pentru ca nu poti sa-ti bati joc de pensionari sa spui ca nu vor mai fi bani de pensii.(...) Nu vreau sa folosesc cuvinte dure, dar vreau sa spun ca induce o stare de neliniste si pensionarii vor spune la vot cum se cheama, nu poti sa induci o stare de neliniste cand tu stii ca nu e adevarat. Am spus unor colegi din Opozitie: haideti cu mine intr-un sat unde vreti, in tara asta, si sa intram in casa la un batran sau la o batrana si sa-i spunem: de maine nu va mai dau astia pensii. Sa-i vezi chipul si sa-i vezi privirea", a afirmat ministrul Muncii.

El a reitereat ca nu este nicio problema in ceea ce priveste plata pensiilor si salariilor si, daca PSD va ramane la guvernare si dupa 2020, vor fi bani de pensii, salarii si investitii, iar cei din Opozitie pregatesc de acum terenul sa le inghete sau sa le taie, cand vor veni la guvernare, scrie Agerpres.



"Cum am demonstrat pana acum, nu avem nicio problema. Am reusit sa cream si crestere economica, plus valoare in economie pentru a ne putea permite astfel de cresteri si vom continua si veti vedea daca vom ramane la guvernare dupa 2020 ca vor fi bani de pensii, vor fi bani de investitii, vor fi bani de salarii. Colegii din Opozitie spun in prima faza ca nu avem bani, dar vin si spun ulterior ca ar fi trebuit sa marim. Care e temerea mea? Una, s-ar putea ca in momentul in care vin la guvernare, pregatind de acum terenul ca nu sunt bani, fie sa inghete pensiile, fie sa inghete salariile, sau, mai rau, sa le taie si sa spuna: v-am spus de atunci.(...) Economisti redutabili de-ai colegilor din Opozitie vin si spun vom ingheta toate subventiile. Ceea ce inseamna asa, fara tichete de vacanta, care si-au demonstrat efectul foarte bun si industria o confirma, fara norma de hrana, fara transport si burse pentru studenti, fara, foarte grav, un program precum Start-Up Nation, care pana acum a creat zeci de mii de locuri de munca. Deci ei isi pregatesc terenul de pe acum. Si adica, v-am spus de atunci ca nu sunt bani. Ori inghetam ori diminuam, adica taiem, ceea ce au mai facut, nu ar fi o premiera. V-am spus de atunci ca nu sunt bani. Studenti zero burse, fara transport gratuit. Zero tichete de masa, zero norma de hrana, zero program Start-up Nation", a precizat Marius Budai.

"In decembrie 2016 valoarea unui punct de pensie era 871,7 lei. In ianuarie 2017, conform Legii 263, a ajuns la 917,5 lei. Dar surpriza a inceput sa vina din 1 iulie 2017(...) Am devansat acea indexare din 1 ianuarie 2018 si am venit mai devreme cu o majorare de 9%, mult mai mai mare decat era prevazut in lege si am rotunjit la 1.000 de lei. Daca am fi respectat legea pana aici ar fi fost 970,7 lei. Dar pensionarii au primit 1.000 de lei incepand din 1 iulie si nu din 1 ianuarie. Acelasi lucru l-am facut si in 2018. Daca am fi continuat cu aceeasi masura cu care colegii nostri din Opozitie ne critica am fi avut la 1 iulie 2018 tot 970,7 lei valoarea punctului de pensie si am fi continuat pana la 31 decembrie. Dar noi am devansat si 1 ianuarie 2019 la 1 iulie 2018, majorand la 1.100 lei, cu 10%, mult mai mare decat inflatia si jumatate din cresterea salariului mediu brut.(...) Noi mergem cu 1.100 lei din 1 iulie 2018 si la 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie va fi 1.265 lei", a mai spus ministrul Muncii.

El a explicat ca majorarea punctului de pensie a fost devansata si aceasta va creste la 1.265 lei de la 1 septembrie 2019.Potrivit ministrului Muncii, valoarea pensiei medii in euro a crescut de la 206 euro in 2016, la 254 euro in iulie 2018 si urmeaza sa ajunga la 414 euro in decembrie 2020, astfel ca se va obtine dublarea pensiilor pana in decembrie 2020.