"Un lucru bun intamplat, si eu as fi fost chiar mai abrupt aici, este diminuarea comisionului (de administrare, n.r.) de la 2,5% la 1%. Noi, romanii, daca contribuiam la Pilonul 2 de pensii, viram 2,5%, plateam 2,5% acestor administratori (de fonduri de pensii pe Pilonul 2, n.r.) doar pentru ca ne tineau banii. Doar pentru ca le livram bani acolo. Aceasta masura a fost luata la inceput, cand acesti administratori de fonduri nu aveau bani si nu aveau randamentul banului, pentru o perioada de tranzitie pana se pun pe picioare si incep sa produca din banii pe care ii au. M-as fi gandit, poate, sa fie comisionul zero, pentru ca eu iti dau niste bani ca tu sa mi-i tii si sa produci plus valoare cu ei. Acesta este sistemul. Banii pusi acolo trebuie sa aiba un randament anume. Sa spunem ca nu s-a vrut sa se bulverseze sistemul si s-a lasat acel comision de 1%. Scaderea comisionului a suparat cu siguranta, pentru ca era un comision si o valoare de bani care intra cand eu iti puneam tie, administrator de fond de pensii pe Pilonul 2, banii in cont, pentru ca iti dadeam banii. Asta am inteles-o in primii ani, cand nu ai activitate, cand nu ai fonduri ca sa iti poti produce plus valoare . Nu inseamna ca la nesfarsit trebuie sa ramana asa", a subliniat ministrul Muncii.

Referitor la scaderea contributiilor de la 5,1% la 3,75%, Budai a precizat ca in cifra absoluta contributiile sunt aceleasi, in conditiile in care procentul de 3,75% se aplica la valoarea salariului dupa trecerea contributiilor la angajat, scrie Agerpres.



"Raportam 5,1% la valoarea salariului fara trecerea contributiilor, iar cand raportam 3,75% la valoarea cu tot cu trecerea contributiilor in cifra absoluta este aceeasi cifra. Noutatea vine din posibilitatea unui beneficiar sa opteze, dar nu mai devreme de cinci ani de contributie in Pilonul 2, si cu mentiunea ca nu isi poate retrage banii, ce a cotizat pana acum ramane in acel sistem. Daca el considera ca acele fonduri de pensii nu au un randament destul de mare si nu castiga nimic poate opta pentru a vira banii in Pilonul unu", a explicat sursa citata.

Budai: Banii romanilor sa produca dezvoltare in Romania

El a reamintit, in context, ca o alta modificare foarte importanta pe Pilonul 2 este posibilitatea oferita administratorilor sa investeasca si in parteneriate public-private., a precizat Marius Budai.

Pe de alta parte, acesta a anuntat ca isi doreste ca, imediat dupa inceperea sesiunii parlamentare in februarie, sa fie aprobat in Guvern proiectul referitor la pensia ocupationala suplimentara, pe care o defineste drept un beneficiu pe care angajatorul il poate oferi angajatilor.



"Legea am lucrat-o impreuna cu ASF-ul. E in dezbatere publica. Am implementat 2 directive europene pentru a crea in prima faza un cadru legislativ pentru angajatorii a caror situatie financiara le permite si isi doresc sa puna acest beneficiu la indemana angajatilor. Am creat si cadrul legal ca ASF, in calitatea de autoritate de supraveghere, sa poata supraveghea aceste sistem. Este o pensie facultativa care in prima faza se adreseaza angajatorilor nu angajatilor. Este cu totul si cu totul deosebita fata de cele 3 Piloane pe care le avem acum pentru ca se adreseaza angajatorului, pentru ca angajatorul sa poata crea un beneficiu pentru angajat iar ulterior, daca angajatul doreste sa suplimenteze fondurile, sa o poata face. Ne dorim ca undeva pana la inceputul sesiunii parlamentare sau imediat cum incepe sesiunea sa o putem prezenta premierului, sa o aprobam ca proiect legislativ in Guvern si sa o trimitem spre dezbatere Parlamentului", a mai spus ministrul citat.

Conform Notei de fundamentare a proiectului, postat pe site-ul MMJS, actul normativ transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORP) cu termen de implementare 13 ianuarie 2019.

Potrivit proiectului, la un fond de pensii ocupationale pot participa angajatii unuia sau ai mai multor angajatori. Toate informatiile privind schema de pensii ocupationale sunt furnizate de catre angajator, iar toate informatiile privind prospectul sunt furnizate de catre administrator. Angajatorul reprezinta participantii la fond de pensii ocupationale in relatia cu administratorul, negociaza si semneaza contractul de administrare cu un administrator autorizat de Autoritate. Administratorul reprezinta fondul in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti si este obligat sa informeze angajatorul despre activitatea desfasurata.

In cazul in care un angajator decide sa stabileasca o schema de pensii ocupationale, acesta are obligatia sa ofere schema tuturor angajatilor sai si sa vireze contributii. Angajatul poate participa, daca doreste, conform schemei. Angajatorul poate stabili cuantumuri diferentiate de contributie proprie pentru angajatii sai pe criterii de vechime, functie sau drepturi salariale.