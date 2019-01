"Exista doua forme de consens, consensul pe care-l vrea PSD-ul, care este un consens antieuropean. Eu nu pot sa fiu de acord cu ceea ce fac ei, de exemplu, in domeniul Justitiei, calcarea in picioare a independentei Justitiei, preocuparea bolnavicioasa pentru cei condamnati sau cei care se afla in diferite procese, agresiunea permanenta impotriva independentei Justitiei, tentativa de control politic asupra a tot ce inseamna angrenaj institutional la nivelul Justitiei. Noi sustinem respectarea statului de drept, si aici, daca vor consens cu noi, sa mearga pe consensul european, consens european care respecta valorile europene, respecta Tratatul UE, articolul 2 cu conditiile legate de statul de drept, este cel care e prevazut in rezolutia Parlamentului European, in raportul MCV adoptat de Comisia Europeana si, in general, in toate pozitionarile care au existat de-a lungul timpului din partea liderilor europeni. Daca vor consens, hai sa facem consens, sa adoptam un consens simplu. Ce a promis Iordache cand a fost la Comisia de la Venetia - ca va face apel la expertii Comisiei de la Venetia si la expertii Comisiei Europene, pentru elaborarea codurilor si a legilor Justitiei, astfel incat ele sa fie aduse la o forma care sa fie compatibila cu legislatia, cu practicile de la nivel european. Asta e consensul pe care-l vrem noi, dar o sa fie ei de acord cu un consens pe o asemenea tema?", a precizat Ludovic Orban, duminica, la TVR1, intrebat daca pe perioada celor 6 luni de presedintie la Consiliul UE va exista consens politic la nivel intern.

Presedintele PNL a adaugat ca "un alt consens" ar putea sa fie legat de neatacarea timp de 6 luni a liderilor europeni, scrie Agerpres.



"Hai sa nu mai atacam liderii europeni 6 luni de zile, sa nu mai dam vina pe liderii europeni, pentru ca liderii europeni prezinta niste pozitii ferme care sunt in virtutea atributiilor pe care le detin, a obligatiilor pe care ei le au de a mentine valorile, principiile, Tratatul UE in vigoare, astfel incat sa fie respectat in fiecare tara. Sa nu mai atacam companiile straine, (...) daca vor un astfel de consens noi suntem de acord cu un astfel de consens. Problema este ca nu putem avea consens cu PSD, cu ALDE, pentru ca ceea ce doresc ei e un consens antieuropean, un consens impotriva valorilor europene, impotriva deciziilor europene", a spus Orban.

Orban: Liderii europeni nu au nimic cu Romania

El a punctat faptul ca, la evenimentul de lansare a presedintiei romane la Consiliul UE, organizat la Ateneu, s-a vazut foarte clar ca liderii europeni nu au nimic cu Romania., a mai declarat Orban.