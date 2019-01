"Mi-as fi dorit ca domnul Ciolos sa fie in PNL, domnia sa a decis sa isi faca alta structura, ii doresc succes. (...) Mi-as fi dorit ca in declaratiile publice facute sa spuna ca il sustine pe Klaus Iohannis la functia de presedinte al Romaniei, mi-as fi dorit ca Dacian Ciolos, exponentul unei noi generatii de politicieni, sa fie alaturi de partea buna a lucrurilor, stiind ca orice divizare a dreptei poate crea dificultati in ceea ce inseamna castigarea Presedintiei. Klaus Iohannis va fi presedintele Romaniei cu sau fara Dacian Ciolos, pentru ca are in spate PNL. Nu pot sa nu fiu suparat si mahnit de atitudinea lui Dacian Ciolos'', a spus Daniel Buda.

Potrivit acestuia, Dacian Ciolos avea o agenda dubla pe vremea cand era premier sustinut de PNL.

"Fiecare in viata asta cum isi asterne asa doarme. Mi-as fi dorit mult ca Dacian Ciolos sa fi fost membru al PNL, i s-au oferit toate functiile, mai putin cea de presedinte, care trebuia sa fie rezultatul poporului liberal. A avut posibilitatea de a veni in interiorul PNL, partid care i-a dat toate functiile numite pe care le-a avut, ca nu a avut niciuna castigata in urma unui scrutin electoral - secretar de stat in Ministerul Agriculturii, ministru al Agriculturii, comisar european. PNL l-a sustinut si pentru functia de premier, afland azi ca avea o agenda dubla, ca se bucura de sustinerea PSD, oferindu-le facilitati in structurile guvernamentale; vom vorbi cum au fost mentinuti oameni ai PSD de domnul Ciolos in functii guvernamentale cheie de decizie", a aratat Buda.

Daniel Buda cere Guvernului sa transfere proiectul spitalului regional de urgenta catre CJ Cluj

"Punand cap la cap cele doua declaratii, a doamnei Sorina Pintea, care vine si spune in 26 noiembrie ca s-au facut solicitari in 27 septembrie din partea Ministerului Sanatatii catre Comisia Europeana si ca li s-a comunicat ca nu sunt bani pentru finantarea suplimentara, eu cred ca suntem in fata unei minciuni inadmisibile la nivel guvernamental, drept pentru care ii solicit public doamnei Viorica Dancila sa o demita de indata pe doamna ministru Sorina Pintea, pe de o parte, si pe de alta parte, s-o demita de indata si pe doamna Rovana Plumb, cea care este detinatoarea portofoliului de absorbtie a fondurilor europene. Mi se pare inadmisibil ca de la inaltimea functiei de ministru, de la inaltimea functiei guvernamentale, sa vii si sa spui in spatiul public ca Guvernul, ministerul a solicitat fonduri suplimentare la Comisia Europeana si ca aceasta comisie ii spune ca nu sunt fonduri suplimentare si tu sa nu depui macar o simpla cerere catre Comisie", a spus Daniel Buda, intr-o conferinta de presa.

De asemenea, europarlamentarul Daniel Buda i-a solicitat duminica premierului Viorica Dancila sa le demita pe Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, pentru ca ar fi mintit in legatura cu fondurile europene pentru construirea spitalelor regionale de urgenta, dar si pe Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, scrie Agerpres Pentru sustinerea afirmatiilor sale, Daniel Buda a prezentat o declaratie din 26 noiembrie 2018 a ministrului Sorina Pintea si raspunsul pe care el l-a primit pe 20 decembrie 2018 din partea comisarului european Corina Cretu.

Totodata, Daniel Buda cere Guvernului sa transfere proiectul spitalului regional de urgenta catre CJ Cluj.

"Am o solicitare publica catre Guvernul Romaniei - si anume de a lua toate masurile necesare si suficiente astfel incat sa fie transferat acest proiect de la Ministerul Sanatatii catre Consiliul Judetean Cluj, astfel incat acest proiect sa poata fi inceput si dus la finalizare", a subliniat presedintele PNL Cluj.