"Avand in vedere dezbaterile publice pe tema 'spagilor din sanatate' si solicitarea publica adresata de Ministerul Sanatatii de implicare a sindicatelor in rezolvarea acestei probleme, Federatia 'Solidaritatea Sanitara' publica lista sintetica a propunerilor inaintate anterior Ministerului Sanatatii, care ar fi avut/ar avea un impact pozitiv in directia reducerii amplorii problemelor ce vizeaza coruptia si platile informale ce afecteaza sistemul sanitar, daca Ministerul Sanatatii le-ar fi acceptat/le-ar accepta.

Consideram ca inainte de a vorbi despre implicarea sindicatelor in combaterea 'spagilor din sanatate' trebuie sa vedem ce s-a intamplat cu propunerile deja inaintate de Federatia 'Solidaritatea Sanitara', acestea fiind facute in domeniul limitat de competenta pe care organizatiile sindicale il au in privinta combaterii coruptiei din sanatate", se arata intr-un comunicat al federatiei, potrivit ziare.com.

Propunerile sindicalistilor:

Introducerea concursului national de ocupare a posturilor pentru medici si asistente medicale

Introducerea avertizorului de integritate

Introducerea sistemului de despagubire a pacientilor pentru prejudicii

Adoptarea unei Strategii Nationale de Management a Resurselor Umane din Sanatate

Crearea Agentiei Sectoriale pentru Coordonarea Formarii Profesionale Continue si Fondul Unic de Finantare a Formarii Profesionale Continue a Specialistilor din Sanatate

Introducerea auditului tipului de munca

Interzicerea contractarii unor servicii prestate de persoane juridice care sa inlocuiasca activitatea desfasurata in mod uzual de angajati ai unitatilor sanitare

Reforma finantarii sistemului public de sanatate pentru a se asigura servicii medicale la nivelul posibilitatilor reale si plata acestor serviciu catre spitale la nivelul costurilor de piata ale acestora (incluzand costurile salariale reale).

Concluziile analizei: