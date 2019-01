Pentru cei mai multi dintre romani (cu exceptia 'boierilor' care zboara cu avioane private si inca stau la plaja in Maldive) a inceput anul 2019 .

La PRO Romania am inceput munca pentru programele care trebuie sa readuca tara pe directia corecta!

Primele informatii clare despre cum va fi acest an :

1. Pensiile si salariile oamenilor obisnuiti au fost inghetate / indemnizatiile demnitarilor cresc;

2. Cele mai mari preturi la energie din Europa / cea mai mare crestere a pretului la medicamente si alimente / cea mai mare alocatie de la Buget pentru Partidele politice (PSD primeste 100 milioane RON - peste 20 milioane de euro);

3. Au semnat un Acord cu sindicatele din Educatie in Decembrie 2018 - suntem in Ianuarie 2019 si profesorii au aflat ca tot ce prevedea Acordul ramane o simpla minciuna;



4. Spitalele regionale de la Iasi, Craiova si Cluj au fost ingropate inainte sa inceapa (cica se fac in 2027) / la fel Autostrada Iasi - Targu Mures;

5. Nu avem buget - tot felul de bufoni, mincinosi si caraghiosi au ramas in tara sa ne spuna la televizor cat de bine merge tot - pana nu vine insa 'Dl. Darius' din vacanta cu 'Sefu' nu stim nimic despre ce bani va avea tara;

6. Euro a ajuns la cel mai ridicat nivel din istorie fata de Leu / avem inflatia cea mai mare din Uniunea Europeana;

7. Fondurile europene sunt iar blocate (daca nu le pot fura cu Teldrum nu mai vor sa le acceseze) - si bufonii lui Dragnea o cearta pe Corina Cretu care le spune adevarul si insista sa facem spitale regionale si autostrazi din bani europeni/ am luat ZERO euro din programele pentru tineri;

8. Suntem pe ultimul loc in Europa la investitii in general- pe ultimul loc detasat la cercetare si dezvoltare / si acum se scot si facilitatile pentru cei care lucreaza in IT (introduse de Guvernul Nastase si reintroduse de Guvernul Ponta - ma rog, acelea au fost Guverne PSD nu ale PD- PRM ca acum);

9. In fiecare luna ies din Romania peste 1 miliard de euro (13.5 miliarde in 2018) pentru ca importam mai mult decat exportam / nu sustinem producatorii interni si ii ajutam pe cei din Polonia, Ungaria, China, Turcia sau Germania;

10. Suntem pe ultimul loc in clasamentul criteriilor democratice / pe 10 Ianuarie la Bucuresti i-am auzit pe oficialii europeni vorbind frumos despre Romania - si pe oficialii romani vorbind aiurea.

Va fi un greu! Dar la ProRomania suntem pregatiti sa luptam!", a scris Victor Ponta pe Facebook.