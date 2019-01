"Saptamana aceasta s-a produs o mutare spectaculoasa la conducerea DNA. Anca Jurma a refuzat sa-si mai prelungeasca interimatul. Apreciez perioada de sase luni de interimat a procurorul-sef Jurma. A incercat sa aduca echilibru, sa tempereze si sa infranga pornirile unor procurori care nu fac cinste acestei institutii. Sunt multe „portocale” in DNA. Spuneam inca de acum doi ani ca unitatea de elita de la Ploiesti nu e un caz singular. Recent, au aparut in spatiul public inregistrari care demonstrau aceleasi practici nelegale de instrumentare a dosarelor penale si la structurile DNA de la Oradea si Brasov. Inca de atunci ziceam ca se impun un audit si o evaluare obiectiva a performantei fiecarui procuror DNA.

Cred in misiunea DNA

In conferinta de presa tinuta de Anca Jurma la incheierea mandatului, a precizat ca si-ar dori ca provizoratul de la DNA sa se incheie cu numirea unui procuror-sef dedicat actului de justitie, corect si profesionist, a unui procuror caruia sa i se dea sansa si mijloacele pentru a reusi. Si eu imi doresc acelasi lucru.Pana la numirea unui procuror sef cu un mandat de 3 ani a fost numit ca interimar Calin Nistor, procuror-sef adjunct DNA.Cred in capacitatea sa profesionala si manageriala. E un procuror cu o experinta de peste 20 de ani. In 2013, a fost promovat de catre Daniel Morar la conducerea DNA tocmai pentru rezultatele sale exceptionale: 45 de rechizitorii si nicio achitare.

In decembrie 2018, ca efect al deciziei Curtii Constitutionale privind compunerea completelor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie, au fost eliberate foarte multe persoane aflate in executarea pedepselor. Sigur ca unele nu trebuiau sa fie condamnate. Vorbim de victimele unui sistem opresiv, care a decimat elitele economice si politice ale tarii, falsificand sau denaturand probe, obtinand denunturi ori marturisiri prin forta si santaj, instrumentand infractiuni de drept comun pe mandate de siguranta nationala. Insa, in egala masura, sunt multi condamnati care trebuiau sa ramana in puscarie. Ca sa dau un singur exemplu, in decembrie au fost eliberati si cei care au devalizat statul roman de zeci de milioane de euro prin celebrele restituiri de proprietati de la ANRP. La fel de frustrant e ca in marile dosare de coruptie, precum EADS sau Microsoft, capii grupurilor infractionale au scapat basma curata dupa ce au dat un tun statului roman de cateva sute de milioane de euro.

Acoperitii din justitie-afara din sistem!

Desi este macinata de scandaluri publice si dezvaluiri, DNA ramane o institutie vitala pentru Romania.Ii incurajez pe procurori si judecatori sa isi indeplineasca misiunea incredintata de lege. Toleranta zero pentru orice tip de infractiune si pentru orice infractor, dar cumpatare, obiectivitate si legalitate in infaptuirea actului de justitie. Se pune problema unei lustratii, mai ales la nivelul ICCJ.

Noi, in Parlament, desi suntem atacati din toate partile, inclusiv de magistrati, am onorat si onoram in continuare puterea judecatoreasca. In primul rand, printr-un buget cat Casa Poporului de mare. 7.000 de judecatori si procurori au un buget de 5 miliarde lei. De 15 ori mai mult decat bugetul Ministerului Economiei, de 10 ori mai mult decat bugetul Ministerului Energiei, de 5 ori mai mult decat bugetul pentru Antreprenoriat si IMM-uri, care gireaza activitatea a peste 450.000 de IMM-uri, avand peste 2 milioane de angajati si reprezentand principalul motor de crestere economica al Romaniei. Magistratii au salarii de trei ori mai mari decat un parlamentar. Stiti cine este cel mai bine platit bugetar din Romania? Procurorul general. Taica Lazar pleaca in fiecare luna acasa cu peste 11.000 euro! Am inteles sa platim foarte bine magistratii tocmai pentru a-i feri de orice tentatie si pentru a infaptui cu obiectivitate si celeritate actul de justitie. Dar trebuie sa inteleaga ca nici ei nu sunt mai presus de lege si cu atat mai putin nu sunt Dumnezei pe pamant.

Locul lor e la puscarie!

CSM, Inspectia Judiciara, noua Sectie de anchetare a infractiunilor din justitie sa isi faca datoria.Sa sanctioneze drastic, inclusiv prin excluderea din magistratura pe cei care au incalcat legea, au arestat si condamnat persoane nevinovate, au politizat actul de justitie. In egala masura, marea majoritate de magistrati onesti din Romania trebuie sa continue lupta cu infractionalitatea. Cata vreme isi exercita mandatul cu buna credinta si in deplina legalitate nu au de cine si de ce a se teme. Locul celor care iau spaga, care devalizeaza sau tradeaza statul roman, care fac evaziune fiscala, care vand resursele tarii pe nimic este la puscarie!", arata deputatul