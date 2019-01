"M-a deranjat modul in care doamna comisar a atacat Guvernul Romaniei. Eu nu am mai vazut ca un comisar al unei tari sa isi atace propriul Guvern. Daca era din partea unui partid de opozitiei, poate, dar nici asa nu intelegeam, cu atat mai mult cu cat ea a ajuns acolo din partea PSD. Sa-ti ataci Guvernul tarii tale ca nu a facut, ca nu a depus toate eforturile, ca gradul de absorbtie... si asa mai departe nu e in regula.

Nu crezi ca prima oferta trebuia sa o ai de la partidul tau si sa ai o discutie cu partidul tau? A fost o receptie acum doua seri dupa concertul de la Ateneu si la care n-am vazut-o. Toti cei 27 de comisari au venit si, nu intamplator sau nu, dumneaei nu a venit. Dar ca dovada de fair-play era sa astepte sa aiba o discutie", a spus Florin Iordache intr-o interventie telefonica la Antena 3, conform digi24.ro.