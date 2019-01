“In vara anului trecut am transmis public un apel adresat Ministerul Educatiei Nationale, prin care sesizam nefireasca absenta a masurilor de sustinere a tinerilor care performeaza si se califica pentru a participa la etapele finale ale competitiilor internationale. Se pare ca in Ministerul Educatiei principala preocupare este rotatia ministrilor, atat de frecventa in timpul guvernarii PSD-ALDE, in timp ce masurile de substanta, necesare pentru sustinerea tinerilor si copiilor talentati sunt considerate fara mare importanta”, considera deputatul liberal Marilen Pirtea, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara.

Este exclusa ipoteza unei posibile lipse de informare a celor care iau decizii strategice in MEN

"In august 2018 am semnalat public un caz deosebit de relevant. Era vorba despre situatia elevului de clasa a X-a, de la Colegiul National „Stefan cel Mare” din Suceava, care are rezultate scolare foarte bune si care a participat anual la cel putin trei olimpiade nationale, obtinand premii olimpice. Din pacate, acest elev nu a beneficiat de sustinerea ministerului pentru a participa la doua olimpiade internationale, Olimpiada Internationala de Astronomie din Sri Lanka si Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica din China", se arata intr-un comunicat remis 9am.

Iata ca acum a intrat in atentia publica un caz similar, de aceasta data de la Liceul Grigore Moisil din Timisoara. Elevul Sebastian Males, din clasa a douasprezecea, s-a calificat in finala competitiei "Zero Robotics", organizata de NASA in SUA, la finalul acestei luni. Este pentru al treilea an consecutiv cand elevii acestui liceu prestigios se califica in finala competitiei internationale, organizate de NASA alaturi de Massachusetts Institute of Technology, una dintre cele mai cunoscute si apreciate universitati ale lumii. Cum Ministerul Educatiei Nationale nu a prevazut proceduri pentru finantarea cheltuielilor impuse de participarea la astfel de concursuri, tinerii timisoreni talentati se orienteaza doar catre fonduri obtinute din donatii, desi suma necesara, 15 mii de euro, nu este deloc neglijabila.



“Timisoreanul Radu Ticiu, liderul organizatiei nonguvernamentale care incearca sa atraga donatii pentru acoperirea costurilor de participare la competitia "Zero Robotics", organizata de NASA, subliniaza faptul ca de 3-4 ani cauta sa gaseasca solutii de a suplini lipsa de implicare a autoritatilor pentru sustinerea financiara a acestor tineri timisoreni talentati. Ministerul Educatiei nu a oferit niciun raspuns cu privire la oportunitatea si intentia de a oferi suport public pentru aceste participari meritorii, care fac indragit si repectat numele Romaniei in plan international, pana la urma. Solicit din nou responsabililor din Ministerul Educatiei Nationale, pentru a doua oara intr-un rastimp de sase luni, sa prezinte public un raport pentru anul 2018, cuprinzand toate solicitarile de finantare necesare participarii elevilor la competitii internationale, precum si o situatie generala a contributiei MEN la toate aceste participari internationale. De asemenea, asteptam cu interes si o propunere publica prin care MEN sa-si asume o procedura de finantare a participarii elevilor romani la competitii internationale de prestigiu, de toate categoriile, astfel incat sa fie evitate in viitor situatiile critice care conduc la dezavantajarea unora dintre elevii cei mai merituosi”, conchide liberalul Marilen Pirtea.