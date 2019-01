"Da (voi candida – n.r.). (…) De 12 ani sunt la Bruxelles, am inceput ca observator, dupa aceea doua mandate de parlamentar european, vicepresedinte al Parlamentului European, de aproape cinci ani comisar european, cred ca este firesc sa imi folosesc aceasta experienta acumulata la nivel european pe care cred ca o pot folosi ajutand Romania mult mai mult de la Bruxelles, din calitate de parlamentar european. Nu am luat o decizie (cu privire la partidul pe lista caruia va candida – n.r.) pentru ca am o singura oferta publica la ora actuala, de la domnul Ponta, de la Pro Romania, o analizez, e un om cu care am colaborat foarte mult, care m-a propus pentru comisar european. PSD nu mi-a propus deocamdata nimic, au spus ca nu au discutat pana acum", a declarat Cretu la Romania Tv.

Cretu a tinut sa mentioneze ca este "social-democrat convins" si ca nu va merge la orice partid pentru un post politic.



"Adica as vrea sa candidez si am aceasta oferta pe care o analizez si pentru care ii multumesc domnului Ponta. Eu nu stiu de ce el este atat de demonizat in interiorul PSD, pentru ca eu cand am fost in campania electorala, in 2014, ma scuzati, prim-ministru era domnul Ponta si in toata campania nu am vorbit decat despre aceasta guvernare de succes, am vorbit despre locuri de munca, despre folosirea banilor europeni si asa am castigat 16 locuri din 32, adica jumatate din mandate pe listele PSD. Este pacat ca s-a creat aceasta ruptura ireversibila", a adaugat ea, citata de g4media.ro.