"Eu consider ca mesajele antieuropene nu-si gasesc raspuns in randul populatiei daca institutiile europene, daca Bruxelles-ul da raspunsuri adecvate provocarilor cu care ne confruntam. De aceea vrem ca, alaturi de Comisie, alaturi de Consiliu, sa dam raspunsuri cat mai apropiate de cetateni, astfel incat sa aratam ca singurul drum este cel pro-european. (...) Consider ca este foarte important modul in care raspundem provocarilor existente, modul in in care prin politicile pe care le vom adopta cetatenii europeni se vor regasi. Si atunci cred ca orice mesaj anti-european va ramane fara ecou. Noi asta ne propunem, de aceea in programul presedintiei Romaniei la Consiliul UE am ales coeziunea ca si valoare comuna europeana, tocmai pentru a avea acelasi raspuns, acelasi tratament pentru toate tarile membre ale UE si pentru toti cetatenii europeni. Si consider ca, pentru a nu creste extremismul, pentru a nu da nastere la noi raspunsuri antieuropene, trebuie sa ne mobilizam si sa dam raspunsuri adecvate, raspunsuri pe care le asteapta cetatenii romani, cetatenii europeni", a declarat premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria, intrebata ce ar putea face institutiile romane si cele europene vizavi de mesajele antieuropene aparute in ultima perioada in spatiul romanesc si cat de ingrijoratoare sunt acestea.

Juncker: Eu niciodata nu sunt surprins cand Comisia este atacata

La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, raspunzand aceleasi intrebari, si-a exprimat speranta ca presedintia Romaniei va fi cea care va dovedi ca UE trebuie sa nu mai aiba un comportament diferentiat fata de statele membre, scrie Agerpres

"Guvernul roman o stie si poporul roman va afla in curand ca trebuie sa lucram impreuna cu presedintia romana ca un cuplu ideal. Si sunt convins ca doamna prim-ministru va contribui in mare masura la acest lucru. Eu niciodata nu sunt surprins cand Comisia este atacata. Asta este regula. Comisia oarecum trebuie sa se ocupe de toate problemele care apar si as vrea ca in Romania sa nu se mai considere ca avem doua Europe, adica asa-numita Europa Occidentala si Europa de Est, adica statele membre care au aderat de la 2004 incoace. As vrea ca presedintia romana sa fie cea in care in mod definitiv sa putem dovedi ca UE trebuie sa nu mai aiba un comportament diferentiat fata de statele membre, Comisia, PE, membrii ai acestora vorbesc cu nuante despre ceea ce se face in statele membre si poate cateodata se considera ca este un semn de diviziune. Dar Comisia, de fapt, fara exceptie considera toate statele egale", a spus oficialul european.