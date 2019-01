"M-am bucurat ca, cel putin, aparentele au fost salvate prin participarea presedintelui Johannis la aceasta manifestare organizata de guvern. Discursurile oficialilor romani-corecte, echilibrate. Discursurile presedintilor Tusk si Tarjani - scrise cu suflet, emotionante. Discursul lui Juncker (obosit si plictisit) - fad, de cancelarie, fara «touch»", scrie Adrian Nastase, potrivit Digi24.

Adrian Nastase a facut referire si la protestul desfasurat in apropierea Ateneului, precum si la mesajul proiectat in timpul evenimentului, "Noi vrem in UE, PSD vrea in Rusia".

"Cand s-a terminat ceremonia, afara ningea. Cei cateva zeci de protestatari plecasera de sub podoabele calului lui Carol I. Cred ca nimeni nu a inteles mesajul lor proiectat pe Palatul Regal, «Noi vrem in UE, PSD vrea in Rusia». Poate ca frigul genereaza unele dereglari de judecata. Din cate stiu, suntem in UE. In Rusia nu avem cum sa intram, chiar daca am vrea. Formula lui Antonescu a fost conjuncturala. S-ar putea insa ca Dacian Ciolos, care i-a vizitat, sa le fi spus ca PSD a fost determinant in ceea ce priveste aderarea la UE, iar cei care vor sa intre si chiar intra in Rusia sunt unii membri mai puternici ai UE, cu mari interese economice acolo", comenteaza ironic fostul premier.