Precizarile vin in contextul ''interesului manifestat de mai multi jurnalisti privind punctul de vedere al procurorului general referitor la activitatea procurorilor din unele unitati teritoriale ale DNA''.

''Conducerea Ministerului Public se delimiteaza de activitatile ce nu se circumscriu normelor procedurale sau care constituie abateri disciplinare sau incalcari ale Codului deontologic al magistratilor. Activitatea tuturor procurorilor trebuie desfasurata cu respectarea stricta a legii, a drepturilor si libertatilor cetatenilor, cu impartialitate si independenta. In urma aparitiei in presa a inregistrarilor unor discutii s-a dispus efectuarea unui control al cauzelor despre care se face vorbire in inregistrare, concluziile acestui control urmand a fi implementate cu impartialitate si fara intarziere", se arata intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public, potrivit Agerpres.

Recent, avocatul Razvan Doseanu a publicat pe site-ul Cabinetului de Avocatura 'Doseanu si Asociatii' o inregistrare audio a unei sedinte care ar fi avut loc la DNA Oradea in ianuarie 2018, in care se discuta despre actiuni de intimidare a judecatorilor.

Inregistrarea a fost primita anonim

", se arata in mesajul publicat de casa de avocatura.