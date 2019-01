"Stiti foarte bine ca, pentru mine, statul de drept din Romania nu este negociabil. Aceasta pozitie am reiterat-o de multe ori si voi ramane la aceasta opinie. Discutia pe legile Justitiei si pe coduri din Romania este o discutie complicata care se poarta de doi ani deja si sper sa existe la toti cei implicati intelepciunea de a duce aceasta discutie spre un final care este conform nu numai cu asteptarile mele, ci este in conformitate cu asteptarile romanilor, Comisiei de la Venetia si GRECO. Noi nu putem in Romania sa construim un sistem de Justitie care nu este compatibil cu celelalte sisteme de Justitie din Europa si, mai mult, noi, prin aderarea la UE, ne-am dorit sa fim parte a unui spatiu de valori si dorim sa ramanem acolo. Acest spatiu de valori cuprinde si principiile si regulile de baza ale unui stat de drept", a sustinut Iohannis, la conferinta de presa comuna cu presedintele CE, Jean-Claude Juncker.

El a aratat ca discutia cu privire la statul de drept va fi continuata in Romania, punctand ca nu are de gand sa faca rabat de la valorile si principiile UE, scrie Agerpres.

Seful statului a subliniat ca problemele de politica interna nu trebuie sa afecteze presedintia Consiliului UE.



"Aceasta discutie, dupa cum am putut cu totii sa observam, din pacate, nu imbunatateste imaginea Romaniei si asta este o problema pe care trebuie sa o avem in vedere, insa, in ceea ce priveste afacerile europene, eu sunt convins ca vom gasi, impreuna cu Guvernul, abordarile potrivite pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus in timpul acestei presedintii de sase luni la Consiliul Uniunii Europene. Problemele de politica interna nu trebuie sa afecteze demersurile pe care le facem in cadrul presedintiei si acest lucru cred ca a fost foarte bine inteles de toate partile", a spus Iohannis.

Iohannis: Suntem bine pregatiti pentru perioada dificila

, a spus seful statului, la Palatul Cotroceni, la conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

El a mentionat ca discutiile s-au concentrat pe dosare importante din agenda europeana, dar si pe abordari generale extrem de importante pentru perioada urmatoare.

"Am discutat astazi despre Brexit, bugetul multianual, migratie, securitate europeana si cum vom face sa construim o agenda optimista realista si credibila pentru perioada urmatoare", a precizat Iohannis.

Iohannis: Romania nu doreste sa fie in spatiul Schengen ca o problema, ci ca parte a unei solutii

"Sa devenim membri sau parte din spatiul Schengen este un deziderat pe care il avem de la inceput si am lucrat in acea directie. Initial, Schengen a fost un acord cu conditii si le-am indeplinit, in 2011 le-am indeplinit, insa cum acceptarea in spatiul Schengen depinde de votul tuturor membrilor din spatiul Schengen, au inceput sa apara primele intrebari si primele probleme si de atunci, cu toate ca am indeplinit toate conditiile puse de acordul Schengen, Romania si Bulgaria nu au fost acceptate in spatiul Schengen. De atunci incoace, incercam sa convingem pe prietenii si partenerii nostri ca Romania este o tara serioasa, sigura, care respecta regulile impuse de spatiul Schengen si care se bazeaza pe valorile UE. Progresul inca se lasa putin asteptat, dar, personal, nu am renuntat si voi continua sa discut cu toata lumea pentru a-i convinge ca Romania nu doreste sa fie in spatiul Schengen ca o problema, ci ca parte a unei solutii pentru imbunatatirea sigurantei in spatiul Schengen", a spus seful statului la Palatul Cotroceni, la conferinta comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.

El a precizat ca in ceea ce priveste MCV, Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca solutiile potrivite.

"In ce priveste MCV, am avut o prima discutie cu presedintele Juncker dupa ce am fost ales presedinte, in ianuarie 2015, si una dintre primele teme pe care le-am discutat atunci a fost MCV-ul. Am cazut amandoi de acord ca varianta optimala este finalizarea MCV pana la incheierea mandatului Comisiei Juncker. Aici trebuie sa jucam si noi rolul nostru, in special Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca solutiile cele mai potrivite pentru a indeplini conditiile negociate pe MCV. Daca asa se va intampla, sunt optimist ca avem sanse de finalizare a acestui MCV", a spus Iohannis.