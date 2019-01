"«Procurorii au fost in ultima perioada o tinta celor pe care i-au anchetat, fie ei oameni politici sau de afaceri. Multi dintre acestia, cu resurse financiare consistente, au apelat uneori la intoxicari si falsuri pentru a compromite reputatia unor magistrati. Este esential in acest moment, ca inainte de orice alt demers sau orice comentariu pe marginea acestui subiect, sa existe o expertiza tehnica a inregistrarii. Apoi, desigur, victimele sau presupusele victime ale procurorilor identificati in aceasta inregistrare au obligatia de a nominaliza dosarele in care au fost anchetate si, evident, solutiile pronuntate. Doar urmand acesti pasi, confirmand etapa cu etapa veridicitatea discutiei, a contextului si a acuzatiilor, putem stabili cum ne raportam la activitatea acestor magistrati audiati astazi la Parchetul General», a declarat deputatul Silviu Dehelean.

Deputatul USR subliniaza ca USR este un partid cu o importanta componenta anti-coruptie si pro-integritate care sustine o justitie corecta, iar procurorii care nu respecta legea trebuie sanctionati astfel incat oamenii sa nu isi piarda increderea in justitie.

«Aparitia in spatiul public a unei inregistrari a sedintei DNA Oradea pune sub semnul intrebarii practicile unor procurori, dupa controversatul episod de la DNA Ploiesti. Asa cum rezulta din inregistrari, pare ca procurorii ar fi orchestrat o strategie de intimidare a judecatorilor. Daca autenticitatea materialului audio se confirma, acesti procurori au prejudiciat imaginea Directiei Nationale Anticoruptie, in particular, si a Justitiei din Romania, in general. Astfel de cazuri trebuie solutionate rapid astfel incat sa nu planeze suspiciuni asupra institutiei. Coruptia exista in multe forme, nu e o practica exclusiva a mediului politic, iar daca tocmai cei care ar fi trebuit sa combata acest fenomen ar apela la astfel de metode, propaganda PSD-ALDE va fi alimentata, iar oamenii isi vor pierde increderea in justitia din Romania. Cei mai afectati ar fi chiar magistratii corecti care isi asuma riscuri in aceste vremuri tulburi», a explicat deputatul Silviu Dehelean", se arata intr-un comunicat USR.