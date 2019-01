"Sunt foarte mandru si fericit ca voi conduce, impreuna cu dumneavoastra, afacerile noastre europene comune in acest semestru al primei presedintii romane a Consiliului Uniunii Europene. Sunt convins ca, in aceste sase luni, veti interpreta cu energie si intelepciune o adevarata Rapsodie romana. Sunt sigur ca presedintia dumneavoastra va fi la fel de energica, de romaneasca si de europeana ca muzica lui George Enescu. Si nu o spun doar pentru ca ne aflam la Ateneu in aceasta seara. O spun pentru ca stiu cat de rezistenta si de creativa este natiunea romana. Cred ca, sub bagheta dumneavoastra, orchestra va gasi sunetul potrivit si ca veti face tot ce va sta in putinta pentru a lucra ca o echipa pentru apararea intereselor Europei.



Veti fi gazdele Europei si sunt convins ca veti actiona in spiritul proverbului: Omul sfinteste locul. Am incredere, de asemenea, ca veti acorda importanta necesara respectarii regulilor. (...) Tusk: Politica romaneasca va fi pentru Europa un exemplu bun sau un avertisment sever In mare masura, depinde acum de Romania daca si in ce fel Europa va depasi provocarile viitorului. Depinde numai de dumneavoastra daca politica romaneasca va fi pentru Europa un exemplu bun sau un avertisment sever. La reuniunea informala de la Sibiu a Consiliului European va fi in joc conceptia noastra comuna in privinta viitorului Europei. Celor care, isi imagineaza ca in Uniunea Europeana, e un semn de putere sa actionezi in afara regulilor convenite si sa gasesti scurtaturi , le spun ca se insala. Este un semn de slabiciune. Celor care fac eforturi pentru a apara valorile europene, libertatea si drepturile noastre, le spun: continuati lupta! Nu uitati ca provocari vor exista intotdeauna si ca uneori, dupa cum spunea Mircea Eliade: Lumina nu vine din lumina, ci din intuneric. Si amintiti-va si de aceste vorbe ale lui Andrei Plesu: Toate obstacolele ne par ziduri. Problema e sa le tratam drept oglinzi sau ferestre.

Romania are puterea de a fascina si de a incanta. In familia mea, prima masina a fost Dacia o mie trei sute (1300) a socrului meu. Intamplarea face ca, astazi, socrul fiului meu conduce si el o Dacie Duster. Totusi, mai mult decat masinile romanesti ma fascineaza intelectualii si sportivii romani. Mircea Eliade, pe care l-am citat mai devreme, Emil Cioran, dadaistul Tristan Tzara, Eugen Ionescu sunt toti eroi ai imaginatiei mele. La fel ca sportivii de seama Nadiei Comaneci si a Simonei Halep, care incanta publicul din intreaga lume. Dar episodul care mi s-a intiparit cel mai bine in memorie a fost finala Cupei campionilor europeni la fotbal de la Sevilla, din o mie noua sute optzeci si sase (1986), cand Steaua Bucuresti a invins Barcelona. Si as vrea sa fac un apel la toti romanii, sa apere, in Romania si in Europa, fundamentele civilizatiei noastre politice: libertatea, integritatea, respectarea adevarului in viata publica, statul de drept si constitutia. Sa le apere cu aceeasi hotarare cu care Helmuth Duckadam a aparat acele patru penalty-uri la rand. Atunci, si mie mi s-a parut imposibil! Dar el a reusit. Si voi veti reusi. Pe aceasta cale, va asigur de tot sprijinul meu", a declarat Tusk, citat de ziaruldeiasi.ro.